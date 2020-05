Sonderausstellung: berühmte Gäste auf der Feste

Königstein

Ob Zar, Kaiser, Könige, Fürsten und Prinzen oder Künstler und Wissenschaftler – die Festung Königstein lockt seit Jahrhunderten Besucher an. Zwar öffnete sie erst am 29. Mai 1955 als Museum. Aber schon im 18. und 19. Jahrhundert kamen Adelige und reiche Bürger. Unter ihnen waren berühmte Persönlichkeiten ihrer Zeit. Von ihnen erzählt ab diesem Sonnabend die diesjährige Sonderausstellung „Hohe Gäste auf Sachsens schönster Feste“ in der Magdalenenburg.

Über 30 Gemälde von mehr als 20 Leihgebern

Für diese Schau hat Andrej Pawluschkow, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Festung, unzählige Akten im sächsischen Staatsarchiv studiert. Anfangs war er auf der Suche nach einem Gästebuch. Doch was er fand, waren sehr viele sogenannte Eingangsjournale. „Im 18. Jahrhundert ist für jedes Jahr eins nachweisbar“, sagt der Kurator der Ausstellung. Die Journale umfassen die Zeit zwischen 1707 und 1806.

In der Ausstellung sind Porträts der Besucher und ihrer Gastgeber zu sehen. Quelle: Silvio Kuhnert

Die Festung war damals eine militärisch genutzte Anlage. Wer sie betreten wollte, musste sich dafür einen Erlaubnisschein beim Gouverneur von Dresden, wie beispielsweise August Christoph Graf von Wackerbarth (Amtszeit 1718-34), Friedrich August von Rutowski (1740-63) oder Johann Georg, Chevalier de Saxe (1763-1770), einholen. Diesen Passierschein legten sie der Festungswache vor, die jeden Besuch mit Namen, Stand, Datum und Besuchszeit im Eingangsjournal protokollierte. So kamen bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts jährlich 150 bis 250 Reisende auf das Felsplateau, wie in einer zur Ausstellung herausgebrachten Broschüre zu lesen ist. Drei Euro kostet das Heft im Museumsshop.

In seinem Tagebuch berichtet Alexander von Humboldt von seinem Festungsbesuch. Quelle: Silvio Kuhnert

Zu den Berühmtheiten gehören unter anderem Zar Peter I., Kaiser Napoleon, der österreichische Kaiser Franz Joseph I., der preußische Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. mit seinem Sohn Friedrich der Große sowie Künstler wie Canaletto, die französische Porträtmalerin Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun und der dänische Bildhauer Bertel Thorvaldsen. Auch der Wissenschaftler Alexander von Humboldt war hier.

Die Schau zeigt über 30 Gemälde von mehr als 20 Leihgebern aus dem In- und Ausland sowie zwei Büsten der Festungsbesucher samt ihrer Gastgeber, sächsische Kurfürsten und Könige, sowie wertvolle Dokumente, wie beispielsweise Einträge aus den Eingangsjournalen oder Humboldts Tagebuch, in dem er von seinem Festungsbesuch berichtet. In den ersten sechs Wochen ist das Originaltagebuch zu sehen, danach ein Replikat. Ein Original-Sattel sowie ein Original-Stiefelpaar Napoleons und eine auf der Festung wiederentdeckte Personenwaage und andere Exponate komplettieren die Ausstellung.

Die Personenwaage aus der Zeit August des Starken ist erstmals auf der Festung zu sehen. Bis auf dem Schemel handelt es sich um Originalteile. Quelle: Silvio Kuhnert

Die Waage galt lange Zeit als verschollen. Bei Aufräumarbeiten kam sie vor rund einem Jahr im Keller der Alten Kaserne zum Vorschein. Bei Festgelagen August des Starken sowie seines Sohns Friedrich August II. kam sie zum Einsatz. Auf der einen Seite des Waagearms hängt ein Schemel, auf dem jeweils die beiden Kurfürsten selbst und ihre Gäste Platz nahmen. Auf der anderen Seite hängt ein Brett, auf das Gewichte gestapelt wurden, um zu ermitteln, wer wie viele Pfunde wiegt. Die Ergebnisse sind in einem Wiegebuch nachzulesen. Auszüge präsentiert die Festung, die an diesem Sonnabend ihren regulären Betrieb wieder aufnimmt, in der Sonderschau.

