So will Radebeul den sozialen Wohnungsbau fördern

Radebeul

Die Lößnitzstadt will den sozialen Wohnungsbau vorantreiben – und zwar ohne Steuersubventionen oder eigene Haushaltsmittel dafür aufzubringen. Dazu hat der Stadtrat bei seiner Sitzung am Mittwoch ein Sozialprogramm für die Besitzgesellschaft der Stadt Radebeul mbH – die kommunale Wohnungsgesellschaft – einstimmig verabschiedet. Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) nennt den Beschluss „richtig und wichtig“.

Keine Fördermittel beim sozialen Wohnungsbau

Da Radebeul sowie andere Kommunen in ländlichen Regionen in Sachsen keine Fördermittel erhalten, müsse man in Radebeul „einen neuen Weg gehen, um beim sozialpolitischen Wohnungsbau voranzukommen“, sagt Baubürgermeister Jörg Müller (parteilos). Im Freistaat erfüllen lediglich die beiden Großstädte Dresden und Leipzig die Kriterien, um Fördermittel für sozialen Wohnungsbau zu beanspruchen.

Mit dem sogenannten Grundsatzbeschluss zur Präzisierung des sozialpolitischen Gesellschaftsauftrages der Besitzgesellschaft will der Stadtrat Menschen mit niedrigem Einkommen unterstützen.

Drei Punkte im neuen Beschluss

Das Programm enthält im Wesentlichen drei Grundsätze: 50 Prozent der jährlich neu vergebenen Wohnungen soll an Menschen mit niedrigem Einkommen gehen. Dabei sind Einwohner der Lößnitzstadt bevorzugt zu behandeln. Müller weist darauf hin, dass die Besitzgesellschaft dieses Kriterium zwar bereits erfüllt, sich nun aber auch künftig daran halten muss. 2019 hat die Gesellschaft 57 Prozent der neuen Mietverträge an Stadtbürger vergeben, 2020 waren es 62 Prozent. Mit dieser Maßnahme will der Stadtrat verhindern, dass sich soziale Brennpunkte bilden.

Der zweite wichtige Punkt ist die Einführung einer Art Tauschbörse für Wohnungen, die in Obhut der Besitzgesellschaft sind. Mit dieser Regelung ist der Kaltmietzins personen- und nicht mehr wie bisher objektgebunden. Der Baubürgermeister führt dazu folgendes Beispiel an: Eine alleinstehende ältere Person möchte ihren Wohnraum verkleinern. Problematisch wird es, wenn aufgrund eines alten Mietvertrags eine Vierraumwohnung genauso oder ähnlich viel kostet wie eine kleinere Zweiraumwohnung mit neuerem Mietvertrag. „Darum gilt es, entsprechende Anreize zu schaffen, damit die Bürger bereit sind, gegebenenfalls ihren Wohnraum zu verkleinern“, sagt Müller. Mit dem neuen Modell kann die ältere Person ihre Wohnung etwa mit einer jungen Familie tauschen, wobei beide Haushalte ihre Mietverträge behalten.

Im städtischen als auch im Bundesdurchschnitt weitet sich die Wohnfläche pro Wohnung als auch jene pro Einwohner kontinuierlich aus. Während in der Lößnitzstadt im Jahr 2000 noch 35,5 Quadratmeter auf einen Einwohner fielen, stieg diese Zahl bis 2019 auf 45,2 Quadratmeter an. Müller verweist darauf, dass Radebeul trotzdem noch zwei Prozent unter dem bundesweiten Schnitt liege.

Wien als Vorbild für die Lößnitzstadt

Als Vorbild führt der Baubürgermeister die Wiener Wohnen der Stadt Wien an. Die größte kommunale Hausverwaltung in Europa hat dieses Modell bereits erprobt und gezeigt, dass es funktioniert. Zudem „steht die Stadt Radebeul unter Zuzugsdruck“, ergänzt OB Wendsche. Mit der Einführung dieser Regelung ergreife die Besitzgesellschaft keine marktbeherrschende, aber eine durchaus gewünschte regulierende Funktion.

Mit der dritten getroffenen Maßnahme folgt der Stadtrat der Empfehlung des Statistischen Bundesamtes, die lautet: Die Miete soll möglichst nicht mehr als 30 Prozent des Einkommens ausmachen. Sollte infolge einer Modernisierungsmaßnahme oder Ähnliches eine Erhöhung des Mietpreises anstehen, muss der Mieter lediglich sein Gehalt vorweisen. Trifft dieser Prozentsatz zu, hat der Bewohner keine Mietpreiserhöhung zu befürchten. Alle drei Maßnahmen will die Stadt regelmäßig überprüfen.

Sowohl Müller als auch Wendsche betonen, dass das Sozialprogramm auf der positiven Entwicklung der Besitzgesellschaft seit der Jahrtausendwende fußt. Damals habe sich Radebeul dagegen entschieden, den Wohnungsbestand zu verkaufen. Dass man den „schweren Weg gegangen ist, die Gesellschaft zu konsolidieren, hat sich nun für Radebeul bezahlt gemacht“, sagt Müller.

Von Sabrina Lösch