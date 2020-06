So soll in Radebeul in den kommenden Wochen trotz Corona gefeiert werden

Radebeul

Lange genug war der Dorfanger menschenleer, die Bühnen leise und der Wein unberührt. Radebeul will wieder feiern. Abgestimmt auf die aktuelle Situation rund um die Corona-Pandemie beginnt deshalb am Wochenende die Radebeuler Lebensart. Das Programm hat Cornelia Bielig, die sich in Radebeul um die Veranstaltungen kümmert, gemeinsam mit ihrem Team vom Kulturamt in den letzten Wochen auf die Beine gestellt. Los geht es am 6. Juni mit einem Weinboulevard in Kötzschenbroda.

Mit Weinkultur, Theater, Puppenspiel und natürlich Karl May sollen sämtliche kulturelle Bereiche miteinander verbunden werden. Doch statt eng nebeneinander vor einer Theaterbühne zu sitzen, werden kurze theatralische Shows aus den Fenstern gespielt, Straßenmusiker ziehen umher und füllen die Gassen hier und da mit ihren Klängen und auch auf den Streuobstwiesen soll es genug Platz für ein Picknick de la Musica mit entsprechendem Abstand geben.

Alte Bekannte in abgespeckter Variante

Weinboulevards mit Kleinkunstangeboten wandern alle zwei Wochen von Radebeul West nach Ost und zurück. Neben den Angeboten in den beiden Stadtteilen gibt es auch Veranstaltungen in den Weinbergen. Auf Schloss Wackerbarth gibt es an allen Wochenenden bis Ende Juli Wein und Musik ab 11 Uhr. Außerdem finden in der Sternwarte Filmabende statt und es wird Tage der offenen Atelier-Gärten geben, wo Künstler ihre Werke unter freiem Himmel ausstellen können.

Im Programm finden sich auch alte Bekannte wieder: Der Tag des offenen Weinguts, die Karl-May-Festtage oder auch die Kasperiade. Da diese Veranstaltungen in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden werden, haben die Verantwortlichen kleine Auszüge und Erinnerungen an die traditionsreichen Feste auf die Beine gestellt. So öffnen Winzer und Weingüter mehrmals unter dem Motto „Kultour“ ihre Höfe, im Karl-May-Hain finden an mehreren Wochenenden Lesungen statt und die Kasperiade tourt am 18. und 19. Juli durch die Straßen in Radebeul-Ost.

Teilweise Sperrungen möglich

Keine großen Bühnen und wechselnde Veranstaltungsorte sollen große Menschenansammlungen verhindern, ist die Hoffnung der Veranstalter. Das Programm ist so angelegt, dass die Besucher Möglichkeiten haben, zu flanieren und immer wieder den Ort zu wechseln. Damit alle Veranstaltungen stattfinden können, sind teilweise Sperrungen im Straßenverkehr nötig.

In Radebeul West muss am 6. und 7. Juni sowie am 4. und 5. Juli der Dorfanger vom Hotel Goldenen Anker bis zum Kirchvorplatz gesperrt werden. Am 13. Juni und 11. Juli wird außerdem die Bahnhofsstraße zwischen Hermann-Illgen-Straße und Güterhofstraße für den Verkehr gesperrt. Wer trotzdem mit dem Auto anreist, kann auf der Festwiese parken. In Radebeul-Ost werden am 20. und 21. Juni sowie am 18. und 19. Juli die Hauptstraße zwischen Sidonienstraße und Meißner Straße sowie kleine Teile der Sidonienstraße gesperrt. Die alternative Verkehrsführung wird ausgezeichnet.

Das vollständige Programm mit Zeit- und Ortsangaben gibt es in Kürze unter www.radebeul.de/lebensart.

Von Lisa-Marie Leuteritz