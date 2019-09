Bautzen/Meißen/Pirna

Für den Wahlablauf in der Region um Dresden waren bis Sonntag Abend keine schweren Vorkommnisse bekannt geworden. „Es gibt gelegentlich eine rechtliche Anfrage von Wahlvorständen, aber ansonsten lief alles in geordneten Bahnen“, erklärte beispielsweise der Kreiswahlleiter aus dem Landkreis Sächsische Schweiz Osterzgebirge Thomas Obst gegenüber DNN. Ähnliches war aus Meißen und aus Bautzen zu hören. Bei den Kreiswahlleitungen waren keine schwerwiegenden Probleme angekommen.

Die Stichproben aus einzelnen Wahllokalen zur Wahlbeteiligung entsprachen dem landesweiten Trend. Schon zur Mittagszeit waren viele Wähler zur Stimmabgabe erschienen. In einem Wahllokal in Radeberg waren es 14 Uhr 29,2 Prozent. In Königsbrück waren es zu diesen Zeitpunkten 36,1 Prozent. Auch in Freital lag die Wahlbeteiligung 14 Uhr in einem ausgewählten Wahlbezirk schon bei 40,4 Prozent, während es in Pirna zu diesem Zeitpunkt erst 33,9 Prozent waren. Landesweit lag die Wahlbeteiligung 14 Uhr bei 35,1 Prozent.

Von Ingolf Pleil