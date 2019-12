Silhouetten als Seelenbilder auf Schoss Klippenstein zu sehen

Radeberg

Schattenriss meint die Kontur einer Fläche und die von diesem Umriss umschlossene Form in einem Wechselspiel von Hell und Dunkel. Der „gerissene“, oder besser nachgezeichnete Schatten, bewahrt die Spur eines Abwesenden. So ist es eine Kunst festzuhalten, was vorübergeht.

Der Gegensatz von Licht und Schatten ist seit jeher ein wichtiges Gestaltungselement in der künstlerischen Praxis, das zeigt derzeit auch die Ausstellung „Bärtiger Mann – Historische und zeitgenössische Schattenrisse“, die derzeit auf Schloss Klippenstein in Radeberg zu sehen ist. Diverse Leihgaben kommen aus dem Museum Schloss Lichtenwalde, etwa allerlei Silhouettenbilder, die zwischen 1765 und 1780 von Goethe geschaffen wurde. Der Dichterfürst saß wieder und wieder geduldig Model, abgedruckt sind auch folgende Zeilen von ihm, die er anno 1818 verfasste: „Zarte schattende Gebilde / fliegt zu eurer Künstlerin, / daß sie freundlich, froh und milde / immer sich nach ihrem Sinn / eine Welt von Schatten bilde: / Denn das irdische Gefilde / schattet oft nach eignem Sinn.“

Ursprünge in China

Die Schau vermittelt, dass der Scherenschnitt ein vor circa 1500 Jahre in Nordchina entwickeltes Kunsthandwerk ist, welches in der Mitte des 18. Jahrhunderts vor allem als Silhouetten-Schnitt in Deutschland wie auch andernorts populär wurde. Heute weitgehend vergessen: Der dänische Märchenautor Hans Christian Andersen schuf über tausend fantastische Scherenschnitte. Vor allem wenn er Märchen vortrug, schnitt er parallel zum Erzählen die aufwendigsten und komplexesten Scherenschnitte; mit dem letzten Satz seiner Märchenstunden setzte er auch den letzten Schnitt am Papier an, entfaltete die Blätter vor dem staunenden, oft auch wegen dieser surreal-phantasmagorischen Seelenbilder raunenden Publikum und schenkte sie sogleich weg.

Vor Erfindung der Kamera befriedigten die Porträt-Silhouetten von Scherenschneidern den Wunsch nach absolut zuverlässigen Porträts. Im Gegensatz zum Ölbild waren sie für jedermann erschwinglich und leicht aus Papier herzustellen. Man brauchte nur einen Stuhl, auf einen Rahmen gespanntes Papier und eine Kerze. Der unterhaltsame Schattenriss kam schließlich so in Mode, dass Goethe schrieb: „Kein Fremder zog vorüber, den man nicht abends an die Wand geschrieben hätte.“ Verbürgt ist auch, dass Goethe, als er in jungen Jahren den Schattenriss der ihm damals noch unbekannten Charlotte von Stein sah, erklärte: „Sie sieht die Welt wie sie ist, und doch durch’s Medium der Liebe.“

Auch Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe saß immer wieder geduldig Modell. Quelle: C. Ruf

Eine Frau, die es zur großer Virtuosität in der Kunst des Scherenschnittes brachte, war Adele Schopenhauer. Goethe schätzte ihre Papierschnitte ungemein, er sammelte sie und verschenkte sie mit poetischen Kompositionen an Freunde. An der Konzeption eines Scherenschnitts beteiligt er sich im Juli 1820 sogar selbst: der figurativen Interpretation seiner Ballade „Hochzeitslied“.

Immer wieder ging man beim Schattenriss, der in der Regel wesentlich erbaulicher ist als ein Filmriss, neue Wege. So erfreute sich die kameralose Fotografie, das Fotogramm, zeitweise großer Beliebtheit. Mitte der 1960er-Jahre brachte ein Künstler namens Floris Neusüss nackte Frauen dazu, sich auf lichtempfindliches Papier zu legen.

Curt Voigt (1889 bis 1961) aus Liegau-Augustusbad gehörte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu den bekanntesten Scherenschnitt-Künstlern Deutschlands. Insbesondere er steht im Fokus der Ausstellung in Radeberg, dessen im Schloss untergebrachtes Museum zahlreiche Zeichnungen und Scherenschnitte des Künstlers sein eigen nennen kann. Zu Voigt Motiven zählen vor allem die Kirchen, Burgen und Marktplätze der Region. 1959 stellte Curt Voigt 63 Scherenschnitte in Radeberg aus, von denen ein Großteil präsentiert wird. Ergänzt wird der Reigen an Ortsansichten durch den 20-teiligen Märchenzyklus „Das tapfere Schneiderlein“, welcher 1927 im Dresdner Volkskunstmuseum unter Oskar Seyfferts Leitung vorgestellt wurde.

Porträts aus dem 18. Jahrhundert, Stadtansichten, Landschaften und Märchenmotive

Voigt lebte von 1930 in Liegau, arbeitete an einer Chronik für den Ort, war aber durchaus der Dresdner Kunstszene zugange. Sein Atelier befand sich unter dem Dach, von ihm liebevoll „Budike“ genannt. Radebergs einstiger Museumschef Rudolf Limpach schrieb nach Voigts Tod am 25. Januar 1961 in der Zeitschrift „Radeberger Kulturleben“ davon, dass es dabei eher ein Zufall gewesen war, der Voigt bekannt gemacht hatte. Denn eigentlich verdiente er damals, in den Jahren nach 1910 als Tapetenmusterzeichner sein Geld.

Aber nicht nur Malen und Zeichnen waren seine Leidenschaft gewesen, sondern auch der Scherenschnitt hatte es dem 1889 geborenen Curt Voigt angetan. Schließlich fiel eine Arbeit Oskar Seyffert in die Hände – und der war so begeistert, dass er Curt Voigt überredete, eine Ausstellung auf den Weg zu bringen. Und Curt Voigt ließ sich überreden. Der Rest ist Geschichte... In einem Nachruf kurz nach seinem Tod wird ihm von Limpach bescheinigt, es „verstanden zu haben, auch das Leben der Gegenwart darzustellen“, heißt, dass auch in vielen Schulen und Kindergärten Voigts Arbeiten „Aus dem Leben unserer Jungen Pioniere“ als Zimmerschmuck an den Wänden hängen würden. Es sind Szenen mit Kindern beim Wandern, Forschen, Musizieren und nicht zuletzt beim Spielen.

Die Ausstellung zeigt außer Werken Voigts zahlreiche Porträts aus dem 18. Jahrhundert, Stadtansichten, Landschaften und Märchenmotive des 19. und 20. Jahrhunderts sowie zeitgenössische künstlerische Adaptionen und Auseinandersetzungen mit diesem Thema. Schattenrisse sind auf Kaffeekanne, Mokkatasse, Stickbild, Obsttellerset, Briefsiegel, Teedosen oder auch Wandbildern zu bestaunen. Ein kleiner Abschnitt würdigt die Sebnitzer Schattenspiele, einer „bis heute relativ unbekannten regionalen kunsthandwerklichen Besonderheit“, wie eingestanden wird. Ergänzt wird die Ausstellung durch den Film „Lichterbogen“ von Jörg Herrmann, einem der letzten Silhouetten-Trickfilmer Deutschlands, der seine Figuren mit der Hand animiert.

Bis 1. März, Di. bis So. 10 bis 16 Uhr

www.schloss-klippenstein.de

Von Christian Ruf