Die Landesbühnen Sachsen zeigten am 28. September die Premiere des Musicals „Sunday in the Park with George“. Den 90. Geburtstag von Stephen Sondheim im März 2019 nahmen die Landesbühnen als Anlass zur Neuübersetzung.

Unter der Regie von Sebastian Ritschel wurde diese Inszenierung nun in sieben Kategorien bei den Broadway World Germany Awards nominiert, nämlich für das beste Musical, bester Darsteller in einem Musical, drei Mal für beste Darstellerin in einem Musical, bestes Bühnenbild sowie für die besten Kostüme.

Außerdem sind die Landesbühnen Sachsen nominiert als Theater des Jahres. Weitere Vorstellungen finden am 17. Dezember und am 20. März 2020 in Radebeul statt.

Von DNN