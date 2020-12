Sekt zu Silvester - Tipps, Tricks und Wissenswertes zum Jahresabschluss

Radebeul

Aufgrund des Böllerverbotes knallen zum Jahresende wohl nur die Sektkorken. Das prickelnde Schaumgetränk gehört für viele zum feierlichen Anlass dazu. Gerade nach dem jetzt zu Ende gehenden Jahr möchten wohl viele Silvester auf ein neues, sorgenfreieres Jahr anstoßen.

Martin Junge, Leiter Kommunikation, und Jürgen Aumüller, leitender Kellermeister des Sächsischen Staatsweingutes Schloss Wackerbarth, geben Tipps zum Sektgenuss und räumen mit der einen oder anderen „Wahrheit“ auf.

Sekt wird aus weißen Trauben gemacht...

„Nein, das ist nicht richtig“, erklärt Jürgen Aumüller. Es gibt auch Sekt aus roten Trauben. Bestes Beispiel ist der weltberühmte Champagner, der ausschließlich aus drei Rebsorten hergestellt wird: Chardonnay, Pinot Meunier (Schwarzriesling) und Pinot Noir (Spätburgunder). Die letzten beiden sind rote Weinsorten.

Jürgen Aumüller , leitender Önologe von Schloss Wackerbarth, vor Rüttelpulten in denen Sekt reift. Quelle: Sören Hinze

Dass Sekt trotzdem eine helle Farbe hat, liegt an der Herstellung: Die Trauben werden weiß gekeltert und nicht per Maischegärung hergestellt. Die rote Farbe befindet sich in der Schale. Deswegen kommt aus einer zerpressten roten Traube auch kein tiefroter Saft. Bei der Sektproduktion gelangt einfach kaum Rot in den ausgepressten, lachsfarbenen Saft, der später zum prickelnden Schaumwein wird.

Prosecco, Sekt , Champagner – was ist der Unterschied?

Gar nicht leicht zu beantworten. „Nicht alles, was prickelt, ist gleich Sekt“, erklärt Wackerbarth-Sprecher Martin Junge. „Alles was einen Druck von 3,5 Bar oder mehr hat, gilt als Sekt“, fügt Aumüller hinzu. Egal, ob im Großraumverfahren hergestellt oder in der klassischen Flaschengärung. Die genaue Bezeichnung regeln die Weingesetze.

Champagner muss aus der französischen Champagne kommen und aus den drei Rebsorten bestehen. Ähnlich ist es mit Prosecco. Der darf nur aus einer nord-italienischen Region stammen. Zu unterscheiden ist zwischen Prosecco Spumante, klassischem Sekt und Frizzante: einem Secco. Der Druck ist unterschiedlich. Hat die Flasche einen Schraubverschluss, handelt es sich um einen Secco, ist sie mit einem Korken verdrahtet, ist es ein Sekt. Beim Secco darf Kohlensäure extern hineingesprudelt werden.

Wie kommt das Prickeln in den Sekt ?

Das feine Perlenspiel im Sekt, die Perlage, entsteht bei der zweiten alkoholischen Gärung – wenn aus Wein prickelnder Sekt wird.

Wie unterscheiden sich Tank- und Flaschengärung ?

Bei der Flaschengärung reift der Grundwein ein zweites Mal in einer druckfesten Flasche. Bei der Tankgärung werden tausende Liter Grundwein in einem Tank ein zweites Mal gegärt und erst später in Flaschen umgefüllt. „Dadurch, dass die Sekte mindestens neun Monate bis zu mehreren Jahren in der Flasche reifen, ist das Perlenspiel feiner im Getränk eingebunden“, erklärt Martin Junge. Der Sekt sprudelt mehr.

„Bei der Flaschengärung geht man viel diffiziler an das Grundprodukt ran“, fügt Jürgen Aumüller hinzu. Kellermeister entscheiden sich explizit für eine bestimmte Nuance und Eigenschaft, die sie bei der Flaschengärung verfeinern wollen. Beim Großraumverfahren in Tanks will man häufig eine homogene Menge haben – die Tankfüllungen sollen jedes Jahr gleich schmecken.

Wie lange kann man Sekt lagern?

Im Gegensatz zu Weinen werden Sekte nicht besser, wenn sie gelagert werden. Deswegen wünscht sich jeder Kellermeister, dass seine klassischen Flaschengärsekte zeitnah getrunken werden.

Wie kalt sollte Sekt getrunken werden?

Sekt wird kälter als Wein getrunken. Für den besten Genuss wird eine Trinktemperatur zwischen 6 und 8 Grad Celsius empfohlen. Ist der Sekt zu kalt, wirkt sich das negativ auf den Geschmack aus: Die Aromen können sich nicht optimal entfalten.

Wie kann man Sekt schnell herunterkühlen?

Um einen Sekt in kurzer Zeit herunterzukühlen, gibt es einen Trick: Man stellt die Sektflasche in ein Gefäß – am besten einen Sektkühler – und füllt es mit Eiswürfeln. Anschließend gießt man etwas Wasser dazu und streut zwei Esslöffel Salz über das Eis. Die dabei entstehende Verdunstungskälte wird den Sekt in zehn Minuten auf eine optimale Temperatur herunterkühlen.

Wie schenkt man Sekt richtig ein?

Die Experten empfehlen, den Korken nicht knallen zu lassen, sondern ihn langsam herauszudrehen. Denn beim Knallen kommt es durch den plötzlichen Druckverlust zum Überschäumen. Außerdem entweicht dabei schlagartig zu viel Kohlensäure, so dass der restliche Sekt im Glas schneller schal wird.

Knallende Korken machen viel Effekt. Sekt-Experten halten aber nicht allzu viel davon. Quelle: imago images/Westend61

Am besten, das Drahtgestell aufdrehen und den Korken kontrolliert aus dem Flaschenhals ziehen. Um sich nicht am Drahtgestell zu schneiden, kann man ein Küchentuch um den Flaschenkopf legen.

Ein weiterer Tipp: Vor dem Einschenken die Gläser zunächst mit etwas Sekt „ausspülen“ und dann erst zum Trinken auffüllen. Denn wenn ein Sekt nicht richtig perlt, liegt das meist am Glas – wenn zum Beispiel noch geringe Rückstände von Spülmittel vorhanden sind.

Woran erkennt man einen guten Sekt ?

Das entscheidet ganz allein der persönliche Geschmack. Der eine bevorzugt die halbtrockene Variante, auf die bereits seit Jahrzehnten bei Feierlichkeiten zurückgegriffen wurde, andere haben eine Vorliebe für eine bestimmte Geschmacksnote entwickelt. Gerade Winzer, die sich jeden Tag mit Wein und Sekt auseinandersetzen, fällen bei der Frage kein Urteil. Da gilt das Motto „Probieren geht über Studieren“. So wird man früher oder später Unterschiede und ganz besondere Noten entdecken. Eine Führung durch die regionalen Weingüter inklusive einer Sektverkostung eröffnet neue Welten.

Bringt ein Löffel bei der geöffneten Flasche wirklich etwas?

Da scheiden sich die Geister. Eine geöffnete Flasche sollte am besten mit einem richtigen Sektflaschenverschluss im Kühlschrank aufbewahrt werden, empfehlen die Experten des Staatsweingutes Schloss Wackerbarth. Wenn die Flasche mindestens noch halb voll ist, kann sich die Kohlensäure noch gut einen Tag halten.

Was ist die spektakulärste Art, eine Flasche zu öffnen?

Das ist mit Sicherheit das Sabrieren – das Öffnen einer Sektflasche mit einem Säbel. Der Begriff stammt vom französischen Wort „sabre“, der Bezeichnung des Säbels, und hat seinen Ursprung im Frankreich der Zeit Napoleons (1769-1821). Der französische Kaiser galt als großer Sektfreund und hat der Überlieferung nach die erste Sektflasche nach einer gewonnenen Schlacht im Jahr 1812 sabriert: Um den Erfolg mit seinen Offizieren zu feiern, soll Napoleon eine Champagnerflasche elegant mit dem Säbel geköpft haben.

Die Kunst des Sabrierens spielt in Frankreich bis heute eine große Rolle. Und auch auf Schloss Wackerbarth wird zu besonderen Anlässen noch festlich sabriert, erklärt Martin Junge. Wer im Anschluss den weggeflogenen Flaschenkopf findet, darf sich freuen – der sabrierte Sektkorken ist ein Glückbringer.

Manche glauben, nach dem Studium eines kurzen Internetvideos für diese kriegerische Art des Öffnens fit zu sein. Aber Vorsicht: So einfach ist das nicht und ungefährlich schon gar nicht.

Von Sören Hinze