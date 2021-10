Sehenswertes Zeugnis der Friedhofskunst an der Urbanskirche in Meißen

Meißen

Es war einmal ein Arme-Leute-Geschirr. Es wurde mit Wasser aus Ton und Lehm geformt und anschließend gebrannt. Man nannte es Steingut oder auch Keramik. Lange Zeit hindurch gab es so ziemlich nichts anderes. Das änderte sich in Europa, als in Sachsen das Porzellan (neu-)erfunden wurde und fortan die Tafeln in den Salons der „besseren Gesellschaft“ schmückte. Weiß und strahlend. Licht und fein. Das alte Steingut war allerdings von nun an nur noch etwas für die einfachen Milieus, aber es wurde gefertigt, denn nicht jeder war ein Besserverdiener. Und auch Meißen war ein wichtiger Produktionsstandort, was Keramik anging. Um 1900 arbeiteten im heutigen Stadtgebiet acht Ofenfabriken, darunter etwa die Chamotte-Fabrik Paul Gentz, die 1901 einen Verbund mit der 1872 gegründeten Firma Dampfziegelei Otto & Schlosser einging.

Ausgangspunkt: die Meißner Patentkachel

Angefangen hatte es 1863 mit Carl Teichert, der am Neumarkt die erste Meißner Ofenfabrik gründete, womit die Entwicklung der weltbekannten, weil künstlerisch anspruchsvollen und ökonomisch leistungsstarken Meißner Ofenindustrie begann. Grundlage war eine Erfindung des Bossierers Gottfried Heinrich Melzer. Er war der Urheber der Meißner Patentkachel – ei­ner haarrissfreien weißen Kachel in Porzellanoptik. In der Firma Teichert wurden sowohl die kleinen wie liebenswerten Figürchen der „Hentschelkinder“ von Konrad Hentschel gefertigt, als auch die keramischen Gestaltungen in der 1898 einweihten Johanneskirche in Meißen-Cölln (zum Beispiel Altar, Kreuzigungsgruppe, Portalfliesengemälde und Kanzel). 1885 arbeiteten 460 Menschen für die Fabrik, die einerseits Vasen, Leuchter, Kunstgegenstände, aber auch Gebrauchs- und Hotelgeschirre produzierte, andererseits aber auch Wandfliesen aus Hartsteingut sowie allerlei Keramik, die Verwendung als Wandverkleidung in Bädern, Läden, Fluren, Ställen, Markthallen, Krankenhäusern sowie zur Verzierung von Möbeln fand. Zum Bestand des Dresdner Kunstgewerbemuseums gehört ein etwa 3,20 Meter hoher Kachelofen aus dem Historismus, der um 1905 in der Meißner Ernst Teichert Porzellan- und Ofenfabrik gefertigt wurde. Geborgen 1989 aus der Gegend um Großräschen vor dem Braunkohlentagebau, war er dem Museum vom VEB Braunkohlenkombinat Senftenberg geschenkt worden.

Keramik für eine Grabstätte

Eines der schönsten Beispiele ei­ner Grabstätte aus Meißener Keramik befindet sich an der Außenwand der Meißner Urbanskirche, die heute als Friedhofskapelle genutzt wird. Es ist die mit blauen Kacheln eingefasste Grabanlage Haase, eine Porzellantafel informiert darüber, was es mit diesem „überaus sehenswerten Zeugnis der Meißner Friedhofskunst unter dem Einfluß des Jugendstils“ auf sich hat. Die 1908 erfolgte künstlerisch-keramische Gestaltung steht in Verbindung mit der Tätigkeit des Königlich Sächsischen Kommerzienrates Carl Julius Haase, der Fabrikdirektor und Aufsichtsratsvorsitzender der Meißener Keramikindustrie war.

Johanneskirche mit Altar aus Meißner Steingut

Ab 1870 war er in der Teichertschen „Ofen- und Tonwarenfabrik“ tätig, die am 1. Oktober 1872 von einer Aktiengesellschaft übernommen wurde. Am 25. Oktober 1872 erfolgte die Eintragung ins Handelsregister und die Aktiengesellschaft firmierte unter „Sächsische Ofen- und Chamottewaaren-Fabrik vormals Ernst Teichert“. Schließlich war Haase Direktor der Firmengesellschaft mit der Kurzbezeichnung „SOMAG“.

Johanneskirche Meißen mit Deckengemälden von Sascha Schneider Quelle: Anja Schneider

Dass die Johanneskirche einen derart einzigartigen Altar aus Steingut samt entsprechenden Altarbild bekam, ist laut Porzellantafel „vermutlich dem generösen Wirken“ Haases zu verdanken, der seit 1902 viele Jahre mit seiner Frau Ernestine Emma unter anderem in der Dresdner Straße 14 wohnte, nicht weit entfernt von der späteren SOMAG-Fabrik. Carl Julius Haase war von 1902 bis 1908 Stellvertreter des Kirchenvorstands der Johanneskirche.

Von Christian Ruf