Sebnitz will aufstehen gegen „Spaziergänger“

Sebnitz

Die Proteste gegen die Coronamaßnahmen der Sächsischen Staatsregierung nehmen zu. An vielen Orten des Freistaats treffen sich Menschen regelmäßig zu so genannten „Spaziergängen“. Auch in Sebnitz. Eine Initiative von Sebnitzer Einwohnern wendet sich jetzt dagegen, dass eine Minderheit jeden Montagabend das Bild der Stadt prägt und gegen die Coronamaßnahmen auf die Straße geht. Die Einwohner haben einen offenen Brief geschrieben und eine Petition eingereicht.

„Auch wir kritisieren einzelne Entscheidungen“

„Wir sind fassungslos und wollen es nicht weiter hinnehmen, dass die Krise durch den Egoismus Einzelner immer weiter befeuert wird“, heißt es in dem Schreiben, in dem die Verfasser auch auf über 1250 Menschen verweisen, die im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge an und mit Corona verstorben sind. „Wir stehen hinter den gesundheitspolitischen Maßnahmen gegen die weitere Ausbreitung des Coronavirus, auch wenn wir auf unterschiedliche Weise einzelne Entscheidungen der Regierung kritisiert haben und auch künftig kritisieren werden“, erklären die Initiatoren.

Man wolle Verantwortung für Sebnitz übernehmen und mit der Un­terschrift unter dem offenen Brief zeigen, dass man anderer Meinung als die Protestierenden sei. „Einige der Protestierenden wollen die Pandemie als Vorwand nutzen, um Unruhe zu stiften, um unsere Demokratie zu untergraben und unsere Gesellschaft zu spalten. Der Bruch geht mittlerweile durch Familien und Freundeskreise“, stellen die Sebnitzer Einwohner fest. Sie wenden sich dagegen, dass in ihrer Stadt Menschen aggressiv gegen Polizei und Journalisten vorgehen und Andersdenkende eingeschüchtert würden. „Wir werden nicht akzeptieren, dass diese kleine Gruppe noch lauter wird. Wir melden als Zivilgesellschaft unseren Widerspruch an und werden nicht weichen“, kündigen die engagierten Einwohner an.

Vernünftige und empathische Stimmen aus Sebnitz

Es gehe darum, dass aus Sebnitz wieder die vernünftigen, empathischen und solidarischen wie sachlichen Stimmen zu vernehmen seien. „Deshalb melden wir uns jetzt zu Wort“, heißt es in dem Schreiben. „Das solidarische Miteinander ist der einzige Weg, um aus der Pandemie herauszukommen.“

Interessenten können das Anliegen mit einer E-Mail an die Initiatoren oder im Internet unterstützten. Inzwischen haben bereits 93 Unterstützer der Initiative den Rücken gestärkt, zu der auch der frühere Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) und die Pfarrer Lothar Gulbins und Sebastian Kreß zählen. Im Internet unterstützen bereits 93 Nutzer das Schreiben, davon kommen 57 aus Sebnitz.

Internet openpetition.de/petition/online/offener-brief-an-sebnitz

E-Mail offener-brief-sebnitz@freenet.de

Von Thomas Baumann-Hartwig