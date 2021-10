Schwerer Kindesmissbrauch: Pirnaer erhält hohe Haftstrafe

Dresden

Wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern sowie Anstiftung zum Missbrauch und Besitz sowie Beschaffung von kinderpornografischen Materials hat die Jugendschutzkammer des Dresdner Landgerichts am Donnerstag Thomas O. zu sieben Jahren Haft verurteilt. Einem der Opfer muss er 10.000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Die Taten gliedern sich in drei Komplexe. Zum einen hat der 56-Jährige, der Hausmeister an einer Dresdner Schule war, zwischen August 2015 und September 2019 einen Jungen missbraucht, der zu Beginn des Missbrauchs zehn Jahre alt war. Außerdem hat er ihm pornografisches Material überlassen, um ihn zu sexuellen Handlungen zu motivieren, und dabei gefilmt.

Verbindung nach Münster

Der zweite Komplex bezieht sich auf den Kinderschänderring aus Münster. Schlüsselfigur ist Adrian V., der seinen Stiefsohn selbst missbrauchte und ihn bundesweit anderen Männern für Sexualstraftaten zur Verfügung stellte. Er ging mit dem Kind regelrecht auf Tour. Gegen 50 Tatverdächtige wird ermittelt, einige wurden schon verurteilt.

2018 nahmen Thomas O. und Adrian V. über das Internet Kontakt auf. Der Pirnaer orderte bei dem Münsteraner Kinderpornos. Der missbrauchte seinen Ziehsohn, filmte dies und schickte die Aufnahmen an Thomas O. Später trafen sich die Männer dreimal in Ferienhäusern in Klipphausen und Pirna zum Missbrauch des Kindes. Zweimal waren noch andere Männer dabei, um den Jungen zu vergewaltigen. Dabei wurde dieser mit Medikamenten – Ko -Tropfen- ruhig gestellt.

Bei einer Hausdurchsuchung wurde bei Thomas O. zudem zahlreiches kinderpornografisches Material gefunden.

Von Monika Löffler