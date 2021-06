Radebeul

Am Dienstag hat der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Radebeul eine Spende der Sparkasse erhalten. Meißens Landrat Ralf Hänsel (parteilos) überreichte zusammen mit Rainer Schikatzki von der Sparkasse Meißen den Spendenbescheid in Höhe von 5000 Euro. Die Summe stammt aus der PS-Lotterie: Pro verkauftem Los fließen 25 Cent in gemeinwohlorientierte Aktivitäten und Projekte. Der SkF setzt sich für Frauen und Kinder ein, denen häusliche Gewalt widerfährt und betreut ein Frauen- und Kinderschutzhaus.

Manchmal reicht schon ein Gespräch

„Ein kleiner Teil des monatlichen Beitrags ist für die Gemeinnützigkeit“, erklärte Sparkassen-Chef Schikatzki. Dadurch stehen jährlich rund 200.000 Euro zum Spenden zur Verfügung. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkassen brachte Ralf Hänsel die Idee ein, den SkF zu unterstützen. „Ich kenne den SkF seit über 15 Jahren aus meiner früheren Tätigkeit als Leiter des Jugend- und Sozialamtes“, erläuterte der heutige Landrat. „Der SkF hat immer zu kämpfen. Mir ist es schon immer wichtig gewesen, ihn zu unterstützen – gerade jetzt“, betont Hänsel mit Blick auf die Corona-Pandemie. Zugleich räumte er ein, dass der gemeinnützige Verein nicht jedes Jahr mit einer gesonderten Spende rechnen könne. „Wenden Sie sich trotzdem weiter an mich“, bat er.

Das Frauen- und Kinderschutzhaus vom SkF Radebeul bietet insgesamt 16 Frauen und Kindern eine sichere Unterkunft und räumliche Distanz zu gewalttätigen Partnern. „Nach dem ersten Lockdown haben wir unglaublich viele Anfragen erhalten“, sagte Maria Dabrunz vom Sozialdienst. Sie ist in der Beratungs- und Interventionsstelle häuslicher Gewalt tätig. Bei den Beratungen werden die Klienten entsprechend ihrer Situation unterstützt. Nicht immer sei der Umzug in einen Schutzraum die passende Lösung. „Manchmal reicht schon ein Gespräch“, sagte sie.

Zudem achten die Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen auf ihre Klienten. „Wenn ich nach einem Trennungsgespräch – eine typische Situation, in der die Gewalt häufig eskaliert – nichts mehr von meiner Klientin höre, bespreche ich den Fall im Team oder informiere die Polizei“, schilderte die Sozialarbeiterin. Um sich selbst von den Situationen zu entlasten, absolvieren die Krisenhelferinnen regelmäßig Supervisionen, also Gruppenbesprechungen mit psychotherapeutischen Elementen.

In der Radebeuler Dr.-Külz-Straße befinden sich die Büros vom Sozialdienst katholische Frauen e. V. Quelle: Sören Hinze

Im vergangenen Jahr wurden in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge rund 400 Klienten vom SkF beraten. Dabei wird nicht nur Erwachsenen geholfen, sondern auch Kindern und Jugendlichen. „Sie bekommen es immer mit, wenn Gewalt in der Familie herrscht. Egal ob sie offen, hinter Türen oder am Telefon geschieht“, sagt Frauenhaus-Leiterin Jana Glöckner. Eine Gewalterfahrung – ob direkt oder indirekt – hinterlasse Folgen. „70 Prozent der Kinder und Jugendlichen, die Gewalt in der Familie erleben, werden später selbst Täter oder Opfer von Gewalt“, erklärt Beraterin Dabrunz. „Diesen Kreislauf müssen wir durchbrechen.“

Mit vertraulichen Gesprächen, therapeutischen Angeboten oder Hausaufgabenbetreuung hilft der Sozialdienst Kindern und Jugendlichen in Not. Allein in den Landkreisen Meißen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge fanden im vergangenen Jahr über 1000 Beratungen statt. Dazu ist der Sozialdienst breit aufgestellt. Gespräche führen die Mitarbeiter vor Ort, an öffentlichen Plätzen, telefonisch oder auch per Videokonferenz. Das Not-Telefon ist rund um die Uhr erreichbar. „Die Zahlen der Opfer von häuslicher Gewalt steigen jedes Jahr“, verdeutlicht die Krisenberaterin.

Wo sich die Schutzunterkunft befindet, ist geheim. Das Frauen- und Kinderschutzhaus des Sozialdienstes ist das einzige im gesamten Landkreis. Die Istanbul-Konvention, der völkerrechtliche Vertrag zur Bekämpfung häuslicher Gewalt, empfiehlt mindestens einen Platz pro 10 000 Einwohner. Demnach bräuchte der Landkreis mindestens 24 statt der vorhandenen 16 Schutzplätze. Verantwortlich für die Finanzierung wären Freistaat und Bund, erklärt Landrat Hänsel. Nicht nur die vergangenen Monate hätten gezeigt, dass der Bedarf für mehr Plätze besteht, sagte Dabrunz. Aus eigener Erfahrung wisse sie: „Manchmal muss man wirklich kreativ werden, wenn wir voll ausgelastet sind.“ Doch sie versichert auch: „Wir finden immer eine Lösung für Betroffene.“

Von Sören Hinze und Sabrina Lösch