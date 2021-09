Schulzenmühle in Gauernitz: Hier klappert’s im Kleinen

Klipphausen

Ganz idyllisch gelegen findet man im Eichhörnchengrund bei Gauernitz – einem Ortsteil von Klipphausen, gelegen zwischen Dresden und Meißen – die Schulzenmühle, so benannt nach ihrem Erbauer. Und die ist einmalig in ganz Deutschland. Denn hier ist alles bis ins kleinste Detail im Maßstab 1:5. Sogar ein Begehen der kleinen Kuriosität ist möglich.

Erbaut wurde sie von 1968 bis 1974 vom Coswiger Kunstmaler und Restaurator Günther Schulze. Die Mühle ist eine Nachbildung der Neudeckmühle aus der mühlenreichen Umgebung. Auch ein Kraftwerkshäuschen, wo er mit Hilfe des vorbeirauschenden Baches und mittels eines Generators und einer Turbine den notwendigen Strom für alles erzeugt, sind en miniature vorhanden.

Es klappert die Minimühle am rauschenden Bach

Schon immer hatte der Erbauer diese Modellbautechnische Sensation auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Nach seinem Tod 2001 blieb die Mühle allerdings vorerst für die Öffentlichkeit verschlossen, acht Jahre lang fristete sie gewissermaßen einen Dornröschenschlaf. Doch Werner Hebeld und seine Frau Ilona übernahmen schließlich das Gartengrundstück. Sie restaurierten Mühle und Grundstück, versetzten alles in den originalen Zustand zurück.

Mahlwerk, Schränke, Werkzeuge und Mehlsäcke: Bis ins kleinste Detail ist in der Mühle alles im Maßstab 1:5 nachgebildet. Quelle: Jürgen Männel

Vieles war zu reparieren und tausende der originellen filigranen Details wie Mehlsäcke, Sensen, Rechen, Küchengeräte, Bettlaken, Vasen, Dreschflegel und vieles andere haben – wie könnte es anders sein – den gleichen Maßstab wie die Mühle. Seit über zehn Jahren heißt es nun wieder: Es klappert die Minimühle am rauschenden Bach und das nicht nur sehr zur Freude des Ehepaares, sondern auch vieler großer und kleiner Gäste, die zumeist doch sehr erstaunt sind, so etwas Schönes zu sehen.

200 Gramm Mehl pro Stunde

Man kann in die Mühle hineingehen, eine Führung (natürlich nur im Stand) mitmachen und sich dabei vom 80-jährigen Werner Hebeld alles erklären lassen. Was weiß er nicht alles zu erzählen: Über das schwere Tagewerk der Müller und ihrer Gesellen oder die Frage, warum sich die Müllerburschen und ihre Daheimgebliebenen mit Glück zu verabschieden pflegten, wenn es auf Wanderschaft ging.

Genau sieht man alle technischen Einzelheiten, wie alles funktioniert und das Werk von einem so genannten oberschlächtigen Mühlrad betrieben wird. Und natürlich wird auch richtiges Weizenmehl gemahlen – in der Stunde 200 Gramm und daraus bäckt Ilona Hebelt richtigen Kuchen. Aus 400 Gramm Mehl versehen mit leckeren Zutaten werden zwölf Minigugelhupfe, die ganz lecker schmecken und 1,50 Euro kosten. Die kann jeder dann auch dort in dem schön angelegten Gartenareal nach der „anstrengenden“ Mühlenbesichtigung verzehren, allerdings sind die Leckereien stets schnell vergriffen.

Geöffnet ist die kleine Anlage von April bis Oktober an jedem ersten und dritten Sonntag zwischen 13 bis 16.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, was der Besucher in die Spendenbüchse stecken will, ist ihm überlassen. Am diesem Sonntag ist noch einmal die Möglichkeit, vorbeizuschauen ...

Von Jürgen Männel