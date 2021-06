Meißen

Die Telekom will das Glasfasernetz in Meißen weiter ausbauen und eigenen Angaben zufolge Anschlüsse mit bis zu ei­nem Gigabit pro Sekunde anbieten: In der Domstadt haben 6100 Haushalte in den Stadtteilen Cölln, Vorbrücke und Triebischvorstadt die Chance, im kommenden Jahr die schnelle Internetverbindung zu erhalten. Doch um den Anschluss „Fiber to the Home“ (FTTH) zu bekommen, müssen Haus- und Wohnungsei­gentümer rechtzeitig tätig werden.

„Beim FTTH-Ausbau endet das Glasfaser-Kabel nicht mehr im Verteilerkasten am Straßenrand, sondern muss bis ins Gebäude gezogen werden“, erklärt Kai Gärtner, Regiomanager der Telekom im Landkreis Meißen. „Dafür brauchen wir die Genehmigung des Eigentümers. Schließlich betreten wir Privatgrund. Den Anstoß können Immobilienbesitzer und Mieter gleichermaßen geben, wenn Sie sich bei uns melden.“ Anderenfalls wird das Glasfaser-Kabel am Haus vorbeigeführt.

Anschluss wird kostenlos verlegt

Der Meißner Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) freut sich über den Ausbau der digitalen Infrastruktur in seiner Stadt: „Schnelles Internet gehört zum heutigen Leben dazu – privat und geschäftlich. Glasfaser ist ein digitaler Standortvorteil für eine Stadt wie Meißen.“ Schnelles Internet mache die Stadt attraktiv für Firmen und Wohnsitze jenseits der Ballungszentren, so der OB.

Sollten Eigentümer den schnellen Internetanschluss jetzt verpassen, könne die Immobilie auch noch später mit dem Netz verbunden werden. Dann müsse der Anschluss jedoch aus eigener Tasche bezahlt werden. Zudem können notwendige Genehmigungen für Tiefbauarbeiten den Anschluss verzögern, so die Telekom: „Wer sich zum gegebenen Zeitpunkt meldet, bekommt den Glasfaser-Anschluss hingegen kostenlos von der Telekom.“

Telekom informiert Eigentümer im zweiten Halbjahr

Die Telekom will im zweiten Halbjahr 2021 alle Eigentümer, Hausverwalter und Wohnungswirtschaften im Ausbaugebiet in Meißen anschreiben und über notwendige Maßnahmen im Detail informieren. Jeder Eigentümer im Ausbaugebiet kann sich für Informationen zur Glasfaser-Anbindung seiner Immobilie registrieren. Auch wer zur Miete wohnt, kann dann einen Glasfaseranschluss buchen. Die Telekom wird dann mit den Vermietern Kontakt aufnehmen und klären, wie die Glasfaser ins Haus kommt.

Internet telekom.de/glasfaser-meissen

Von Sören Hinze