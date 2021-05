Radebeul

Den Besuchern des Staatsweinguts in Radebeul können Wackerbarths Chefköche coronabedingt keine Spargel-Gerichte am Tisch servieren. Dennoch ist Schloss Wackerbarth für alle Spargel- und Weinfreunde einen Ausflug wert. Denn das Weingut bietet ab kommender Woche Gerichte mit frischem Nieschützer Spargel und den dazu passenden Weinen an.

Besucher können die Spargel-Gerichte mit nach Hause nehmen, um sie dort schnell und einfach zuzubereiten. Auf Wackerbarths Karte stehen unter anderem Bärlauch-Gnocchi mit Spargelragout und sächsischem Berchkäse, Nieschützer Spargel mit Kartoffeln und Riesling Sauce oder ein Kräuter-Risotto mit grünem Spargel und Perlhuhnbrust. Dazu gibt es Bärlauch- oder Spargelcremesuppe und als Dessert Waldmeister-Panna cotta. Weißwein passt ideal zum Spargel-Menü. Die Winzer und Köche empfehlen ihre Rebsorten: Bacchus, Weiß- oder Grauburgunder.

Bestellungen müssen vor dem Besuch bei Wackerbarth eingehen: Bis 15 Uhr im Gutsmarkt, telefonisch oder per E-Mail. Das kulinarische Angebot kann dann am Folgetag auf Schloss Wackerbarth abgeholt werden. Jeweils donnerstags bis samstags werden die kulinarischen Menüs angeboten.

Bestellung unter Tel.: 0351 89 55 0 oder kontakt@schloss-wackerbarth.de

www.schloss-wackerbarth.de

Von Sören Hinze