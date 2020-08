Die Dachsanierung auf Schloss Nöthnitz geht dem Ende entgegen. Am Freitag wurden auf den Turm die Kugel und die nach historischem Vorbild gefertigte Wetterfahne aufgesetzt. Der Pfarrer ließ es sich nicht nehmen und sprach ein Segensgebet. Der erst 24 Jahre alte Besitzer des kulturhistorisch bedeutsamen Schlosses am Stadtrand Dresdens gab einen Ausblick, was er als Nächstes vor hat.