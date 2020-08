Nöthnitz

Jan Horsky, der erst 24 Jahre alte Besitzer des Schlosses Nöthnitz an der Stadtgrenze zu Dresden, entrümpelt gerade sein Schloss. Aus diesem Grund lädt er am Sonntag, 6. September, 10 bis 15 Uhr, zum Trödelmarkt in den Schlosshof ein. Allerdings nur, wenn es nicht regnet. Denn überdachen kann er den kleinen Verkauf nicht. Unterstützt wird Jan Horsky vom Förderverein des Schlosses Nöthnitz, der sich im Jahr 2019 gegründet hatte.

Vom Globus bis zur Kanone

Anbieten möchte Jan Horsky zum Trödelmarkt Dinge, die Mieter in den vergangenen Jahrzehnten im Schloss zurückließen bzw. Gegenstände aus der umfangreichen Sammlung seines Vaters, erzählt der Schlossherr. Es kommen keine wertvollen Einrichtungsgegenstände, die im Zusammenhang mit der Geschichte des Schlosses stehen, zum Verkauf, stellt der 24-Jährige klar.

Er möchte mit Küchenutensilien, Werkzeugen, Porzellan aus DDR-Zeiten, Tee-Sets aus chinesischem Porzellan, Bilderrahmen von schlicht bis vergoldet, Kleinmöbeln, Spielzeug, einer kleinen Kanonenattrappe und anderem mehr kaufwilliges Publikum anlocken.

Zutritt kostenfrei

Der Zutritt zum Trödelmarkt ist kostenlos. Da nur wenige Parkplätze im Schlosshof zur Verfügung stehen, bittet Jan Horsky die Besucher, außerhalb zu parken. Im Rahmen des Trödelmarktes werde es kein Imbissangebot geben. Zudem werden die Besucher gebeten, einen Mund-Nasenschutz mitzubringen und untereinander mindestens 1,50 Meter Abstand zu halten.

Jan Horsky hat das Schloss Nöthnitz im Alter von 16 Jahren von seinem Vater geerbt, der 2012 nach schwerer Krankheit verstorben war. Er fühle sich verpflichtet, der Bedeutung des Schlosses Nöthnitz, das ihm sehr am Herzen liege, gerecht zu werden, hatte der heute 24-Jährige in einem Gespräch mit den DNN gesagt. Eine große Aufgabe, denn mit der Geschichte des Schlosses sind bedeutende Namen wie Johann Joachim Winckelmann, Heinrich von Bünau oder auch Jean-Victor Moreau verbunden.

Von Catrin Steinbach