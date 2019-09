Schlammteich 4 zum Regenrückhaltebecken umfunktioniert

Freital

Knapp vier Jahre nach dem symbolischen Spatenstich beendete die SDAG Wismut nun ihre Sanierungsarbeiten an der „Industriellen Absetzanlage (IAA) Teich 4“ in Freital-Döhlen. Der Schlammteich war der letzte von insgesamt vier Teichen und zugleich der größte Wismut-Altstandort. Die SDAG Wismut hatte im Raum Freital bis Anfang der 1960er Jahre eine Uranerzaufbereitung betrieben. Rund 1,5 Millionen Kubikmeter radioaktive, schlammige Rückstände wurden in den vier Teichen im Hütten- und Saugrund eingelagert, wobei der Teich 4 mit etwa 0,7 Millionen Kubikmeter die größte Menge enthielt.

Mehr als 6 Millionen Euro Sanierungskosten

Die Sanierungskosten belaufen sich auf 6,2 Millionen Euro, wobei 200 000 Euro noch der Bepflanzung von fünf verschiedenen Sorten Bäumen auf einer Fläche von zwei Hektar und der auf fünf Jahre begrenzten Pflege zugutekommen sollen. Den ersten Baum, eine Hängebirke, brachten Wismutvertreter und die Geschäftsführer des Planungsbüros G.E.O.S. und des Bauunternehmens Heitkamp bereits bei der feierlichen Übergabe in die Erde. Insgesamt betrug die Sanierungsfläche rund 8,9 Hektar und ist damit deutlich größer, als das inzwischen eingezäunte Areal vom Teich 4.

Der Schlammteich IV in Freital-Oberdöhlen war eine gefährliche Wismut-Altlast. Quelle: Frank Sühnel/Archiv

Kontaminierten Schlamm abbaggern

Was in den letzten vier Jahren getan wurde, zählt Manfred Speer, Leiter Projektträger Altstandorte, chronologisch auf. „Wir mussten die Sanierungsfläche erst roden lassen, einen Wirtschaftsweg errichten und das Wasser abpumpen. Besonders schwierig gestaltete sich die Sanierung aufgrund des schlammigen Bodens. Die kontaminierten Schlämme mussten raus – sie wurden später Bestandteil eines Dammes. Das ging nur mit einem Schwimmbagger, der zugleich dem Boden eine Kontur gab.“ Im zweiten Schritt habe man Geotextilien aufgebracht sowie eine Entwässerungsschicht aus Kies, um Schwebestoffe heraus zu filtern, gefolgt von mineralischen Dichtungs- und Oberbodenschichten. Erst dann folgte die Begrünung mit Gras, Bäumen, Sträuchern und Wasserpflanzen. So saniert dient der Teich 4 nunmehr als Regenrückhaltebecken und damit als dauerhafter Hochwasserschutz für die Stadt Freital.

Verwaltungsabkommen ermöglichte Sanierung

Dass die Sanierung des letzten und größten Schlammteiches erst jetzt erfolgt ist, habe mit dem Wismutgesetz von 1991 zu tun, erläutert Manfred Speer. Der Wismut-Vertreter vergleicht den damaligen Status Quo mit einer Straße, auf der die Häuser auf der einen Seite mit Bundesmitteln wunderbar saniert werden konnten und auf der anderen Seite nichts passierte, weil da keine Zuordnung zur Wismut möglich war. Erst ein Verwaltungsabkommen zwischen Bund und Freistaat Sachsen, das seit 2003 mehrfach Überarbeitung fand, ermöglichte die Sanierung der Wismut-Altstandorte als Relikte des frühen Uranerzbergbaus.

Früher beliebter Schlittschuh-Treff

Christine Csaki, die zu den zahlreichen Freitalern gehörte, die bei der feierlichen Übergabe von Teich 4 dabei waren, erinnert sich noch gern an die 1960er- und 1970er-Jahre, als sie mit Freunden im Winter auf den Teichen Schlittschuh gefahren ist. „Sonntags war hier jede Menge los, es kamen sogar Leute aus Dresden“, schwärmt die Freitalerin. „Wir haben auf dem Eis auch Fasching gefeiert und Lagerfeuer gemacht. Das Wasser war so klar, dass wir unter der Eisfläche Fische gesehen haben.“ Von einer Gefahr, so Christine Csaki, habe keiner was gewusst oder wissen wollen.

Wildschutzzaun kappt Wettingrundweg

Detlef Koschade stört indessen, dass durch den mit viel Geld errichteten Zaun der Wettingrundweg nun gekappt sei. Es solle doch der Öffentlichkeit wieder zugängig gemacht werden und dem Wild, das nur schwer Wasserstellen findet. Manfred Speer weiß von diesen Einwänden. „Wir haben den Wildschutzzaun bewusst errichtet, um die Vegetation zu schützen.“ Der Zaun müsse sicher nicht für immer und ewig sein, aber für den Gewährleistungszeitraum schon, argumentiert der Wismut-Projektleiter.

Von Kerstin Ardelt-Klügel