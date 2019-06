Pirna

Zentimeterdicke braune Pampe überall: Nach einem kurzen, heftigen Gewitterregen hat am Mittwochabend Schlamm die Staatsstraße 172 ( Dresdner Straße) zwischen Pirna und Heidenau überflutet. Die Dreckmassen kappten wie bereits 2010 und 2013 die Fahrspuren in Höhe Möbel Graf. Und so stellten sich nicht nur die Bewohner des Pirnaer Stadtteils Piependorf die Frage, ob der fast sieben Millionen Euro teure Flutschutz versagt habe.

Seit Anfang des Jahres gibt es ein Regenrückhaltebecken

Erst zu Beginn dieses Jahres wurde ein Regenrückhaltebecken oberhalb der Großsedlitzer Straße eingeweiht. Es ist Bestandteil mehrerer Hochwasserschutzvorhaben entlang des kleinen Baches im Hospital- und Schlosserbusch. Zuletzt hatte sich dieser im Juni 2013 nach einem heftigen Gewitterguss in einen reißenden Strom verwandelt. Das überströmende Gewässer zog in Pirna und Heidenau eine Schneise der Verwüstung. Es flutete Teile des Barockgartens Großsedlitz, zerstörte mehrere Gebäude und spülte Schlamm- und Geröllmassen bis auf die S 172.

Um die Schäden an dem Gewässer zu beheben und künftige Auswirkungen bei starken Niederschlägen zu minimieren, hatten die betroffenen Kommunen Pirna und Heidenau damals ein Flutschutzpaket unter anderem mit einer Kaskade von Sedimentations- und Rückhaltebecken im Hangbereich entlang des Laufs des Hospitalbuschbaches in Auftrag gegeben. Das größte Becken von 88 mal 38 Metern und einem Fassungsvermögen von rund 3,7 Millionen Liter entstand auf dem Areal des früheren Garagenhofes oberhalb der Großsedlitzer Straße.

Anwohner zweifeln an Wirksamkeit des Flutschutzes

Angesichts der neuen Schlammmassen zeigten sich Piependorfer Anwohner besorgt, ob denn der Überschwemmungsschutz tatsächlich funktioniere. „ Flutschutz made in Germany“, kommentierte ein Nutzer in den sozialen Netzwerken ironisch die Geschehnisse am Mittwochabend.

Stadtsprecherin Jekaterina Nikitin versicherte, dass die Schlammlawine in keinem Zusammenhang mit dem Regenrückhaltebecken stehe. Im Gegenteil: Dieses Mal seien keine Schlammmassen die Großsedlitzer Straße heruntergerollt. Jedoch hatte sich im unteren Bereich des Straßenzuges ein Rinnsal auf der Fahrbahn gebildet. Das Regenwasser kam nicht vom Rückhaltebecken, sondern aus der Pflaumenschlucht. In dem Seitenarm der Großsedlitzer Straße waren Kanalabläufe mit Laub verstopft. „Der Bauhof hat die Abläufe noch am selben Abend freigelegt“, so Nikitin.

Schlamm ergoss sich in Höhe Pechhütte und Agro-Terminal auf der S 172

Der Schlamm vom Feld oberhalb der Hangkante bahnte sich dieses Mal weiter auf Heidenauer Flur seinen Weg in Richtung S 172, und zwar in Höhe Pechhütte und Agro-Terminal. Dort gab es bereits in den frühen Morgenstunden des 11. Juni einen Feuerwehreinsatz. Kameraden der Heidenauer Wehr räumten Dreck von der Fahrbahn.

Wie Nikitin berichtete, war durch Gewittergüsse bereits am Dienstag in dem Gebiet ein Nebenfluter mit Schlamm vollgelaufen. Wegen der kurzen Zeitabstände, die zwischen den Starkniederschlägen der letzten Tage lagen, konnte dieser noch nicht von den Erdmassen wieder befreit werden, so dass er am Mittwochabend die erneute Schlammlawine nicht mehr aufnehmen konnte und überlief.

Brauner Morast sammelte sich in der Senke vor Möbel Graf

Der braune Morast floss beim Auftreffen auf der S 172 aufgrund eines leichten Gefälles von Heidenau in Richtung Pirna und staute sich in einer leichten Senke vor Möbel Graf. Bis die Feuerwehr kam, hatte der Schlamm sämtliche Einläufe zur Kanalisation zugesetzt, so dass beide Fahrspuren in Richtung Pirna auf einer Länge von mehr als 300 Metern überschwemmt wurden. Die Säuberung der Fahrbahn dauerte bis Mitternacht.

Von Silvio Kuhnert und Daniel Förster