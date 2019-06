Pirna

Zentimeterdicke braune Pampe überall: Nach einem kurzen, heftigen Gewitterregen hat am Mittwochabend Schlamm die Staatsstraße 172 ( Dresdner Straße) zwischen Pirna und Heidenau überflutet.

Während von der Großsedlitzer Straße in Pirna-Piependorf dank des erst kürzlich fertig gestellten Rückhaltebeckens fasst nur „sauberes“ Regenwasser sich seinen Weg ins Tal bahnte, spülte es von den Stützmauern an der Ortsgrenze in Höhe des Agro Terminals massenweise Schlamm von den Feldern und Wäldern am Großsedlitzer Berg in die Tiefe. Der braune Morast floss beim Auftreffen auf der S 172 aufgrund eines leichten Gefälles von Heidenau in Richtung Pirna und staute sich in einer leichten Senke vor dem Möbelhaus „ Möbel Graf“. Bis die Feuerwehr kam, hatte der Schlamm sämtliche Einläufe zur Kanalisation zugesetzt, so dass beide Fahrspuren in Richtung Pirna auf einer Länge von mehr als 300 Metern überschwemmt wurden. Erst, nachdem die Feuerwehr-Kameraden die Kanaleinläufe gereinigt hatten, konnte das Wasser abfließen. Daraufhin konnte eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Zurück blieb eine mitunter bis zu fünf Zentimeter dicke Schlammschicht vor allem auf der linken Fahrspur.

Mitarbeiters des städtischen Bauhofs Pirna rückten mit zwei Kehrmaschinen an und säuberten die Straße bis gegen Mitternacht. Am frühen Donnerstagmorgen konnte die Straße wieder komplett freigeben werden.

Anwohner zweifeln an Wirksamkeit des Flutschutzes

Angesichts der Schlammmassen zeigten sich Anwohner und Passanten besorgt, ob denn der neue Flutschutz tatsächlich funktioniere. Erst am 8. Januar 2019 war ein Regenrückhaltebecken in Pirna-Piependorf eingeweiht geworden. Heidenaus Bürgermeister Jürgen Opitz ( CDU) hatte gemeinsam mit dem Pirnaer Baubürgermeister Eckhard Lang (parteilos) sowie dem Beigeordneten des Landkreises, Heiko Weigel ( CDU), das interkommunale Maßnahmenpaket zum Hochwasserschutz als gelungen dargestellt. Investitionssumme: knapp 7 Millionen Euro.

Im Verhältnis zu dem lediglich kurzen Gewitterguss seien die Auswirkungen der Schlammlawine erschreckend, meinten die Anwohner. Die Verantwortlichen sollten erkennen, dass „hier irgendetwas nicht funktioniert“.

