Schillerhort entsteht bis zum März 2021

Radebeul

Die Bauarbeiten am neuen Schillerhort an der Ecke Pestalozzi- und Schildenstraße in Radebeul-Ost können beginnen. Bauleute einer Firma für Garten- und Landschaftsbau haben das 4095 Quadratmeter große Gelände, das lange Zeit brach lag, inzwischen beräumt, teilt die Stadtverwaltung mit. Nachdem auch die Archäologen ihre Arbeit beendet haben, könne nun in dieser Woche mit dem Rohbau begonnen werden.

Auf dem Grundstück entsteht ein zweigeschossiger Neubau in Massivbauweise von etwa 50 Metern Länge sowie 35 Meter Breite. Für das neue Haus hatte die Lößnitzstadt einen Architekturwettbewerb ausgelobt. Gewinner war das Dresdner Büro „O+M Architekten, für die Außenanlage zeichnet „LOR Landschaftsarchitekten Otto + Richter“ verantwortlich.

Das Gebäude fügt sich mit seinem zickzackförmigen Grundriss sowohl an die Bebauung auf der Pestalozzistraße wie der Schildenstraße an und lässt an der Kreuzung zudem noch etwas Raum für eine Grünfläche. Das soll einerseits repräsentativ wirken, schützt die Hortkinder aber auch vor Verkehrslärm. Im Gebäude selbst gibt es einen langgezogenen Lichthof über beide Etagen, der als Begegnungsraum fungieren soll. Die Eingangstür befindet sich nicht an der Straßenseite, sondern hinter dem Haus an der Gartenseite.

Der Neubau kostet rund 4,5 Millionen Euro, wovon 75 Prozent über ein Sanierungsprogramm für Radebeul-Ost aus Mitteln des Bundes und des Landes finanziert werden. Das Bauende ist bis März 2021 geplant, wie es aus dem Rathaus heißt. Dann sollen rund 160 Kinder aus der etwa 300 Meter entfernten Grundschule Friedrich Schiller in dem Gebäude betreut werden.

Diese sind derzeit aus Platzmangel über mehrere Gebäude verteilt, was der Hauptgrund für den Hortneubau ist. Die freiwerdenden Räume im Flachbau und dem Pestalozzihaus kann dann das Lößnitzgymnasium nutzen, das sich den Schulstandort gegenüber dem Rathaus mit der Schiller-Grundschule teilt. Im Grundschulgebäude stehen die Kellerräume nach dem Auszug der Hortkinder dem Werkunterricht komplett zur Verfügung.

Von Uwe Hofmann