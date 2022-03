Schau zum 150. Geburtstag der Freiwilligen Feuerwehr in Radeberg

Radeberg.

Doppelt gemoppelt hält natürlich besser, aber manchmal sind zwei schon einer zuviel, denn es kann nur einen geben, um es mal mit dem Grundansatz des Films „Highlander“ von 1986 zu sagen. Also hatte die Stadt Radeberg ein Problem, als am Barbaratag, dem 4. Dezember 1871, auf einer außerordentlichen Versammlung des Turnvereins die Freiwillige Turnerfeuerwehr gegründet wurde.

Man hatte nämlich an sich schon eine Bürgerfeuerwehr. Es gab nun eine direkte Konkurrenzsituation. Folge: Mit Argusaugen wurde beim Erstellen der jährlichen Haushaltspläne darüber gewacht, ob die jeweilige Anschaffung notwendig war.

Bürgerfeuerwehr wird aufgelöst

1890/91 war man allerdings des Konflikts gründlich leid, man regelte das Feuerlöschwesen in Radeberg neu. Nachdem 1893 eine revidierte Feuerordnung der Stadt Radeberg beschlossen worden war, wurde die Bürgerfeuerwehr aufgelöst. Wer wollte, konnte in die Freiwillige Feuerwehr eintreten. Bruno Thum wurde zum Branddirektor der neuen Freiwilligen Feuerwehr ernannt, die im vergangenen Jahr das 150. Jubiläum ihrer Gründung feiern konnte.

Die Geschichte der Radeberger Feuerwehr wurde ausführlich im 19. Band der „Radeberger Blätter“ erhellt (siehe DNN vom 30.8.2021), nun wird sie auch in einer Ausstellung in Schloss Klippenstein in Radeberg vor Augen geführt.

Löschgerät geriet beim Stadtbrand selbst in Flammen

Besucher erfahren beispielsweise, dass Radeberg 1741 (einmal mehr) von einem großen Stadtbrand heimgesucht wurde, durch den 120 Gebäude zerstört wurden. Da der Wagen der Spritze aus Holz bestand, geriet das Löschgerät in der Nähe des Marktplatzes selbst in Brand. In einer Spendenaktion der umliegenden Ortschaften wurden daraufhin mehr als 1400 Taler für Radeberg gesammelt. Selbst die auf der Burg Stolpen inhaftierte Gräfin Cosel schickte laut Texttafel 100 Taler in bar nach Radeberg.

Ledereimer wurden oft ausgebessert

Man kaufte eine neue Feuerspritze, 50 Ledereimer, Wassereimer, Bottiche, Hacken sowie Leitern und erbaute ein Spritzen- und Leiterhaus. Wie städtische Unterlagen belegen, wurden die Ledereimer oft ausgebessert und die Spritzen nachgerüstet, so dass deren Wasserstrahl 1783 schließlich bis über die Wetterfahne auf dem Rathausturm reichte.

Aus den Spenden wurden auch mit 120 Talern neue Braupfannen finanziert, so dass durch das Brauen von Bier wieder Geld in die Stadtkasse floss. Seit dem Stadtbrand durften Scheunen nur noch außerhalb errichtet werden.

Russen beschlagnahmten Pkw

Die Geschichte der Feuerwehr in Radeberg, die etwa im Jahr 1905 insgesamt 106 Mitglieder hatte und bis heute ganz ohne Generalintendant oder Generalsekretär auskommt, was eine ihrer wunderbaren Eigentümlichkeiten ist, wartet bei allen Beispielen von mutiger Pflichterfüllung auch durchaus mit aparten Schnurren, aber auch leidigen Histörchen auf.

Beispiel: 1945, als das Feuerwehrgerätehaus durch Tag- und Nachtwachen vor Diebstählen gesichert wurde, beschlagnahmte die Russen einen als Mannschaftstransportwagen genutzten Pkw, womit nun allerdings für die Motorspritze kein Zugwagen mehr vorhanden war. Das Problem wurde dann von der Sowjetischen Militärkommandantur auf ganz eigene Weise „gelöst“: Von einem Getränkehändler wurde einfach ein Lkw vom Typ Borgward beschlagnahmt und der Feuerwehr zur Nutzung zugeteilt.

Ausstellung bietet viele kleine Raritäten

Es passt ins Bild, dass in der Schau ein Ausweis für ein Fahrrad präsentiert wird, ausgestellt am 4. Juni 1946 auf Erhard Kummer. „Das Fahrrad ist zu wichtigen verkehrnotwendigen Fahrten zugelassen“, von einer Beschlagnahme sei „abzusehen“ steht da auf deutsch, aber auch in kyrillischer Schrift!

Es sind viele hübsche kleine Raritäten, die in Augenschein genommen werden können. Das Spektrum reicht von einer Ausgabe der „Sächsischen Feuerwehr-Zeitung“ von 1939 (einst das Verbandsorgan des Landesfeuerwehrverbandes Sachsen e.V.) über eine Ausgabe des Grundgesetzes der Bezirksfeuerwehrverbandes Dresden von 1912 und einem Feldtelefon aus DDR-Zeiten bis hin zu zwei Dutzend Modellen im Maßstab 1:87 von Fahrzeugen FF Radeberg, nachgebaut von Mirko Schwedler.

Gerätehaus ohne Sanitärtrakt

Man erfährt auch etwas über die verschiedenen Spritzen- und Feuerwehrhäuser, die im Laufe der Zeit genutzt wurden. 1936 wurde etwa im „Tannenhof“ ein Feuerwehrgerätehaus mit drei Stellflächen gebaut. Allerdings ohne Sanitärtrakt und Schulungsraum – ein höchst unerfreulicher Zustand, weshalb (allerdings erst) 1983/84 umfangreiche Anbauten erfolgten. Was Timur und sein Trupp konnten, nämlich Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt an den Tag zu legen, das war auch beim Radeberger Löschtrupp, der in Eigenleistung viele Bauleistungen durchführte, nicht anders.

Brandsicherheitswachen beim Film „Flammendes Inferno“

Interessant sind viele Details aus der Feuerwehrgeschichte, die Einblicke ins Stadtleben geben. So wird vermerkt, dass die Feuerwehr zu DDR-Zeiten in die Sicherung des gesellschaftlichen Lebens eingebunden war, etwa was Fackelumzüge der FDJ und Aufmärsche der Arbeiterklasse angeht.

Als der US-Film „Flammendes Inferno“ im Kino lief, gab es an Nachmittagsvorstellungen Brandsicherheitswachen, da man Angst hatte, dass der Film zum „Zündeln verleiten“ würde. Und wenn die Staatsführung sich in der Region die Ehre gab, dann musste die Feuerwehr einen Raum in Autobahnnähe beziehen, aber auch dafür sorgen, dass die Einsatzfahrzeuge nicht zu sehen waren.

Pyromanen und Brandstifter als Gaffer

Heute ist das Gros der Feuerwehrleute ehrenamtlich tätig – sich vor einem solchen Ehrenamt zu drücken war und ist vor allem in einer Landgemeinde bekanntlich nicht empfehlenswert. Die Feuerwehr, ob nun Berufsfeuerwehr oder Freiwillige Feuerwehr, ist wahrscheinlich sogar die beliebteste aller öffentlichen Institutionen. „Es gibt niemanden, der ihre Existenzberechtigung anzweifelt, nicht einmal die Pyromanen; selbst Brandstifter wollen ja als Gaffer einem Schauspiel zusehen, das eine Feuersbrunst bieten kann“, vermerkt der Lyriker und Essayist Hans Magnus Enzensberger mit einem Anflug von Spott in seinem im Suhrkamp Verlag erschienenen Buch „Eine Experten-Revue in 89 Nummern“.

Von Christian Ruf