Freital

Für die Sanierung des zentralen Schulgebäudes des Freitaler Weißeritzgymnasiums an der Krönertstraße muss der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge deutlich tiefer in das Kreissäckel greifen. Nach jetzigem Stand wird die energetische Ertüchtigung von Dach und Fassade sowie die Innensanierung mit Verbesserung des Brandschutzes und behindertengerechten Ausbau um rund 1,1 Millionen Euro teurer. Waren ursprünglich rund 5,7 Millionen Euro an Baukosten geplant, geht die Verwaltung jetzt von 6,8 Millionen Euro aus.

Auf einer Sondersitzung hat der Kreisausschuss das Budget um 620 000 Euro erhöht. Bereits zuvor wurde der Etat für dieses Bauvorhaben im Zuge der Haushaltsplanung um 400 000 Euro sowie durch eine überplanmäßige Ausgabe von 149 500 Euro im vorigen Jahr aufgestockt.

Die Explosion der Baukosten ist nicht das einzige Problem, mit dem die Kreisverwaltung bei der Modernisierung des denkmalgeschützten Objekts zu kämpfen hat. Mit den Arbeiten haben die Bauleute nach den Winterferien 2018 begonnen. Nach 14 Monate Bauzeit sollte alles fertig sein. Doch die Übergabe des Gebäudes an die Schule war erst vor wenigen Tagen erfolgt. Und über die Sommerferien stehen einige Restarbeiten an Fassade, Außenanlagen und im Inneren des Gebäudes, wie z.B. Malerarbeiten und das Einsetzen der Innentüren, an. Der Unterricht könne in dem denkmalgerecht und umfassend sanierten Haus jedoch im neuen Schuljahr beginnen, versicherte Kreissprecherin Maria Ehlers. Zu der Kostenerhöhung sowie der Verzögerungen im Bauablauf kam es aufgrund größerer Schäden im Gebäude als anfangs gedacht. Dies hatte wiederum zusätzliche Bauarbeiten zur Folge. Bei deren Realisierung kam es wiederholt zu Lieferengpässen.

Wie aus dem Bericht des Planungsbüros hervorgeht, ging man beispielsweise bei der Dachsanierung davon aus, dass „nur“ der Bereich des sichtbar zerstörten Balkenauflagers über der Aula sowie einige mit Echtem Hausschwamm befallene Stellen im Traufbereich instandgesetzt werden müssten. Erst als das Gerüst stand und die Handwerker der ganzen Sache näher kamen, stellten sie fest, dass die Zimmerarbeiten umfangreicher ausfallen. Auch bei der Außenfassade traten größere Schäden zutage. So war der Zustand etlicher Sandsteinelemente wie Stürze, Gewände oder Giebelbekrönungen aufgrund Verwitterung und Zerfall bedenklicher als ursprünglich gedacht. Insbesondere der hohe Anteil an Zierelementen, die erneuert werden mussten, sorgten für deutliche Kostensteigerungen im Gewerk Sandsteinarbeiten. Auch einige Fenster mussten im WC-Anbau wegen ihres Zustands ausgetauscht werden.

Aber nicht nur an der Außenfassade bröckelte das altehrwürdige Schulhaus. Auch innen stellte sich der Putz als sehr porös heraus. Von allen Wänden schlugen ihn Bauleute ab und verputzten die Wandflächen neu.

Von Silvio Kuhnert