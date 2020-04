Weil Bau- und Gartenmärkte in Sachsen wegen der Corona-Pandemie jetzt noch geschlossen sind, werden Gärtnereien stärker frequentiert. Trotzdem haben einige mit gravierenden Einbußen zu kämpfen, weil Spezialmärkte wie das Gartenwochenende in Dresden-Pillnitz, Garten- und Hoffeste abgesagt sind. Aber den Kopf in den Sand steckt keiner, haben wir bei Besuchen in Gärtnereien in Coswig und Radebeul gesehen.