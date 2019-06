Pirna

Am Wochenende verwandelt sich die Pirnaer Innenstadt wieder in ein großes Festgelände. Aufgeteilt in verschiedene Spielstätten mit unterschiedlichen Angeboten, findet sich etwas für jeden Geschmack und jedes Alter. Das dreitägige Stadtfest soll wieder rund 30 000 Besucher in die Sandsteinstadt locken. Die DNN haben die Programm-Höhepunkte zusammengetragen.

Hauptbühne am Markt: Der Startschuss fällt am Freitag um 18 Uhr mit Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke (parteilos) und dem traditionellen Kanonensalut auf dem Markt. Anschließend setzt sich vom dort aus die Maskottchen-Parade in Bewegung und marschiert zur Kids-Party auf der Sport- und Erlebnismeile am Elbufer. Auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz geht es am Freitag um 20 Uhr weiter mit „Helter Skelter“. Die Band um den ’The Voice Senior‘-Gewinner Dan Lucas bringt Classic Rock auf die Bühne.

Auch am Sonnabend und Sonntag erwartet die Besucher auf dem Marktplatz ein buntes Programm mit Vereinspräsentationen, Tanz und Musik. Als Hauptact am Sonnabend werden „Bell, Book and Candle“ den Marktplatz ab 16.30 Uhr einheizen. Ab 21 Uhr tritt das Latino-Pop-Trio „ Marquess“ aus Hannover auf. Um 23.15 Uhr kann auf dem Marktplatz das musikalische Höhenfeuerwerk genossen werden. Als Abschluss servieren am Sonntag um 15 Uhr „The Firebirds“ Rock’n’Roll auf der Marktbühne.

Zollhof: Im Zollhof erwarten die Besucher neben einem Bühnenprogramm die 2. Pirnaer Tischkicker-WM und am Sonntag das große Promi-Kochduell. Das Pesthaus verwandelt sich in eine Kaffee- und Barlounge.

Klosterhof: Der Klosterhof lädt zum urigen Kunsthandwerkermarkt ein. Weiterhin steht handgemachte Musik auf dem Plan. Bei der 1. Pirnaer Talente-Show am Freitag dürfen Sänger, Liedermacher oder Hobby-Kabarettisten ihr Können unter Beweis stellen. Am Sonntag findet um 10 Uhr, umrahmt von historischen Klängen, ein Kunsthandwerkerfrühstück statt.

Stadtbibliothek: Ein kinderfreundliches Programm mit Bücherbasar, Spielenachmittag und Maskenbasteln wartet in der Stadtbibliothek Pirna auf die ganze Familie. Darüber hinaus bietet die Bibliothek eifrigen Lesern die Möglichkeit zur kostenfreien Neuanmeldung.

„Open-Air-Lounge“: Eine attraktive Partylandschaft entsteht mit der „OpenAirLounge@WGP“ wieder am Zwinger. Hier kommen Nachtschwärmer zwischen Bars, Lagerfeuer und Lounge-Bereichen auf ihre Kosten. Am Samstagabend steigt eine 90er & 2000er-Party.

Niedere Burgstraße: Die Rock-Bühne auf der Niederen Burgstraße ist wieder direkt vor dem Old English Pub „Billy’s“ zu finden. Ein Highlight in diesem Jahr ist das Rocker Trio „Klinge & Co.“ aus Leipzig, das am Sonntag zum Stadtfestabschluss für Stimmung sorgen will.

Blaulichtmeile: Die Blaulichtmeile am Sonnabend und Sonntag befindet sich in diesem Jahr auf der Schmiedestraße. Dort präsentieren sich Landes- und Bundespolizei, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, die Verkehrswacht Sächsische Schweiz, die Notfallversorgung und das Kriseninterventionsteam. Als Höhepunkt wird wieder ein Überschlagsimulator aufgebaut.

Stadtkirche St. Marien: In der Stadtkirche St. Marien erklingen am Freitag um 19 Uhr zum Eröffnungskonzert „Mit Pauken und Trompeten“ Werke von John Rutter für Chor, Bläserensemble, Schlagwerk und Orgel. Am Sonnabend um 16 Uhr findet in der spätgotischen Hallenkirche ein Gospelkonzert mit den „Spiritual & Gospelsingers Dresden“ statt.

Wie schon im vergangenen Jahr soll auch diesmal wieder Trubel auf der Sport- und Erlebnismeile am Elbufer herrschen. Quelle: Daniel Förster

Sport- und Erlebnismeile: Die parallel zum Stadtfest steigende Sport- und Erlebnismeile an der Elbe bietet ein Programm für die ganze Familie. Sport- und Spielattraktionen sowie ein bunter Schaustellerbetrieb erwarten die Besucher. Neben dem „FEP-Drachenbootcup“ und dem „4. Birnencup“ auf der Elbe sorgen auch Vereinspräsentationen auf der Bühne für Unterhaltung.

Auto- und Familienmeile: Autohäuser der Region präsentieren sich zur Auto- und Familienmeile auf der Breiten Straße – mit Gewinnspielen, Schaustellerbetrieb und Fahrgeschäften.

Flugplatz Copitz: Während in der Innenstadt die große Freiluft-Party steigt, wird auch auf der anderen Elbseite ordentlich gefeiert: Zum Flugplatzfest in Pirna-Copitz haben der Aeroclub Pirna und der Modellflugverein ein Programm vorbereitet. Am Sonnabend und Sonntag sind Segelkunst- und Motorkunstflüge zu bestaunen.

Schlosshang: Am Stadtfestsonntag ist von 10 bis 18 Uhr ein buntes Familienfest auf dem Schlosshang geplant. Spiel- und Bastelaktionen, Feuer- und Schminkkünstler werden dabei die Terrassengärten des Hangs beleben.

Von Junes Semmoudi