Meißen

Das mediterrane Flair lässt Steffen Gröbner seit seiner Reise nach Italien nicht mehr los. Das spiegelt sich sichtlich in seiner Malerei wider. Sachsens Elblandschaft bietet dazu die ideale Vorlage, findet der Künstler aus Weinböhla. Unter dem Namen „unterwegs im romantischen Elbland“ zeigt die Vinothek der Winzer Meißen ab Montag über 40 Landschaftsmalereien und Grafiken aus der idyllischen Umgebung von Diesbar-Seußlitz bis Pillnitz.

Weinberge rund um Meißen im Zentrum der Ausstellung

Im Zentrum seiner jüngsten Arbeiten stehen die Weinberge rund um Meißen. Gröbners persönlicher Favorit seiner Landschaftsmalerei ist die Parkanlage beim Schloss Diesbar-Seußlitz. „Der mediterrane Park hat etwas Reizvolles, darum erschaffe ich immer wieder neue Bilder aus dieser Ecke“, sagt er. In den vergangenen 20 Jahren seines Künstlerdaseins habe es ihn immer wieder gen Süden gezogen – angefangen von Bayern über die Alpen nach Südtirol bis hinunter nach Sizilien. „Die Lichtverhältnisse südlich der Alpen und die daraus entstehenden Möglichkeiten haben mich immer begeistert“, lässt der gebürtige Dresdner wissen.

Licht sei ein wichtiges Element bei der Landschaftsmalerei, es einzufangen dessen Ziel. Auch das schlägt sich in Gröbners Arbeiten nieder. In der Vinothek am Bennoweg in Meißen hängen Bilder, die teils ähnliche Ansichten zeigen. Entscheidend sei jedoch weniger die Perspektive denn die Jahres- und Tageszeit: Ein Sonnenaufgang im Winter kreiere eine andere Stimmung als ein herbstlichen Spätnachmittag. „Ich suche immer wieder dieselben Orte auf und trotzdem kommt jedes Mal ein anderes Ergebnis heraus“, sagt der 47-Jährige, „und wenn man doch mal etwas Neues an einem altbekannten Ort entdeckt, freut man sich umso mehr.“

Skizzieren statt fotografieren

Die meisten seiner Landschaftsbilder entstehen zwischen Frühling und Spätherbst, so Gröbner. Bei passenden Lichtverhältnissen sitzt er aber auch schon mal bei Minusgraden zum Malen im Freien. Etwa das Bild „Meißen im blauen Licht“ aus dem Jahr 2017 habe er in eisiger Kälte gemalt. Die Regel ist das aber nicht, fügt der Künstler hinzu. Die kalten, grauen Wintertage nutze er für weniger spaßige Angelegenheiten, allem voran „Orga-Kram“. Während der dunklen Jahreszeit bereite er aber auch Grafiken vor, die ihm im Sommer bei der Malerei als Vorlage dienen. Einen Kamera hat Gröbner nie genutzt, er entwirft „ganz Oldschool“ lieber Skizzen.

Eines von Stefffen Gröbners jüngeren Werken: „Frühlingszauber vor Meißen von Rottewitz aus“ aus dem Jahr 2019. Quelle: Repro: Steffen Manig

Der Großteil der gezeigten Bilder ist in den vergangenen zwei Jahren entstanden. Die Ausstellung hält also auch für jene Besucher Neuheiten bereit, die die Arbeiten Gröbners schon länger mitverfolgen. „Ich habe bei jeder Ausstellung den Anspruch, überwiegend neue und unbekannte Arbeiten zu zeigen“, sagt der Künstler.

Steffen Gröbner war zwölf Jahre lang als Porzellanmaler in der Porzellanmanufaktur Meißen tätig, wo er unter den akademischen Malern Manfred Wünsche und Heinz Löffler sein Handwerk sein Handwerk erlernte. Seine Bilder sind ab Montag und bis Januar in der Galerie der Vinothek in der „Weinerlebniswelt“ Meißen zu sehen. Die Ausstellung ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Alle ausgestellten Werke des Weinböhlaer Malers sind verkäuflich.

Von Sabrina Lösch