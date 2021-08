Sächsischer Weinbauverband vergibt 15 Goldmedaillen

Radebeul

Der Weinbauverband Sachsen hat zusammen mit der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) 83 Weine und Sekte aus dem Anbaugebiet mit Medaillen prämiert. Den Angaben zufolge hatten sich zwölf Weingüter mit insgesamt 95 Weinen und Sekten an der Gebietsweinprämierung beteiligt. Eine Jury aus Weinexperten der Region – darunter Vertreter der Weingüter – sowie aus externen Fachleuten hat die eingereichten Erzeugnisse verkostet und bewertet.

Drei Ehrenpreise vergeben

Die insgesamt 15 Goldmedaillen gingen an die Weingüter Aust, Hoflößnitz, Schloss Proschwitz, Schloss Wackerbarth, das Gut Pesterwitz und die Winzergenossenschaft Meißen sowie an das Weingut Hanke aus Jessen an der Elster, was weinrechtlich zum Anbaugebiet Sachsen gehört. Laut Weinbauverband konnten auch drei Ehrenpreise vergeben werden: Das Staatsweingut Schloss Wackerbarth überzeugte die Verkoster mit einem 2018er-Jahrgangssekt aus der Rebsorte Riesling. Den besten trockenen Weißwein stellte das Radebeuler Stadtweingut Hoflößnitz mit einem Cabernet Blanc aus der Lage Johannisberg vor. Schließlich beeindruckte noch eine süße Solaris-Auslese vom Gut Pesterwitz.

Pesterwitz-Chef Lars Folde sagte, der Ehrenpreis und die zwei Goldmedaillen für Bacchus und Müller-Thurgau seien ein Beweis für die erfolgreiche Arbeit. Das Gut Pesterwitz ist ein Obstbau-Betrieb, Erlebnishof und Erzeuger von Keltertrauben. Die Weine lässt das Familienunternehmen von Winzern im Elbtal ausbauen. Folde verwies in diesem Zusammenhang auf die gemeinsame Leistung seiner Mitarbeiter in den Rebflächen und der Partner in den Weingütern, die in enger Abstimmung die Weine aus den angelieferten Trauben vergären und fertig für den Verkauf machen. Im konkreten Fall des Ehrenpreises ist dies das Weingut Drei Herren in Radebeul und bei den zwei Goldmedaillen das Weingut Schuh in Sörnewitz. Beide Weingüter hatten übrigens keine eigenen Weine zur Landesweinprämierung eingereicht.

Zwei Medaillen gab es auch zum ersten Mal für „8 Zeilen“ aus Nieschütz. Ronny Koch und seine Frau Jacqueline – beide gelernte Winzer – betreiben ihr Unternehmen erst seit wenigen Jahren im Nebenerwerb. Silber erhielt der Betrieb für einen Schieler. Bronze gab es für eine halbtrockene Cuvee, in der unter anderem Müller-Thurgau und Scheurebe verschnitten wurden. Der Winzer wunderte sich, dass sein Schieler bei der Gebietsweinprämierung 4,1 Punkte erreichte. Derselbe Wein benötigte bei der amtlichen Qualitätsweinprüfung hingegen zwei Anläufe und habe dort nur 2,16 Punkte erhalten. „Dabei handele es sich doch um ein identisches Prüfverfahren nach einheitlichem DLG-Standard“, kritisiert der Erzeuger die Glaubwürdigkeit der Prüfung respektive der Prämierung.

Viele renommierte Betriebe beteiligten sich nicht

Ronny Koch ist in der Region kein unbekannter Winzer, hat er doch jahrelang als Kellermeister dem Weingut Jan Ulrich zu Anerkennung verholfen und arbeitet aktuell hauptberuflich in der Weinbaugesellschaft Meißen. Die erst 2018 gegründete Weinbaugesellschaft wollte ursprünglich gar keine Weine unter eigenem Etikett auf den Markt bringen, ein damaliger Mitinhaber nannte später eine eigene Weinlinie jedoch als Option. Inzwischen verkauft die Weinbaugesellschaft auch unter eigenem Namen ihre Weine, überwiegend im Lebensmitteleinzelhandel zu vergleichsweise günstigen Preisen und hat bei der Gebietsweinprämierung einige ihrer Weine angestellt. Dafür gab es Silber und Bronze.

Die Zahl der in diesem Jahr vom Weinbauverband prämierten sächsischen Weine und Schaumweine liegt annähernd auf Vorjahresniveau (80). Wiederum hat sich ein Großteil der rund 70 Haupt- und Nebenerwerbswinzer - darunter viele renommierte Betriebe - aber erneut nicht an der Gebietsweinprämierung beteiligt, sodass die Ergebnisse nicht zwingend mit den besten Weinen und Schaumweinen der Region gleichgesetzt werden können.

Von Lars Müller