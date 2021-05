Bad Schandau

Naturschutz, Erholung, Bildung und Forschung sind im Nationalpark Sächsische Schweiz als gleichrangig zu betrachten. Darüber waren sich Nationalparkverwaltung, Tourismusverband und Sächsischer Bergsteigerbund (SBB) vor 20 Jahren noch einig und unterzeichneten eine entsprechende Konsensvereinbarung.

In der damals gebildeten und beim sächsischen Umweltministerium angesiedelten Arbeitsgruppe Wegekonzeption wachsen aber inzwischen die Zweifel, dass dieser Konsens auch heute noch gilt. Anlass dafür ist die Art und Weise, wie die Nationalpark-Verwaltung mit dem vom Borkenkäfer verursachten großflächigen Fichtensterben vor allem im hinteren Teil der Sächsischen Schweiz umgeht.

Sperrung auf lange Sicht

In diesem Jahr wurden von ihr aus Sicherheitsgründen bereits markierte Wanderwege von rund 40 Kilometern Gesamtlänge und weitere 50 Kilometer unmarkierte Wege außerhalb der Kernzone des Nationalparks gesperrt. Die meisten von ihnen auf lange Sicht.

„Lebensqualität und Erholungswert der Region sowie die touristische Wertschöpfung sind akut bedroht“, sind sich Landrat Michael Geisler (CDU), die Bürgermeister der Nationalparkregion, der Tourismusverband Sächsische Schweiz und der SBB einig und schlagen Alarm. In mehreren Schreiben an Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) verweisen sie auf die prekäre Lage und setzen sich für eine Lösung der sich zuspitzenden Situation ein, denn in wenigen Wochen erwartet der Nationalpark wieder hunderttausende Besucher. Und die werden mit derzeit 22 ganz oder teilweise gesperrten Wanderwegen und dem Hinweis „Achtung Lebensgefahr!“ konfrontiert sein.

Landrat fürchtet Imageverlust

„Zahlreiche dieser Wege fungieren gleichzeitig als Anbindung an gastronomische und Beherbergungsbetriebe, deren wirtschaftliche Betätigung damit weiterhin ausgeschlossen ist. Diesen Unternehmen, die seit über sechs Monaten geschlossen sind, wird damit auch noch die letzte Möglichkeit der Einnahmeerwirtschaftung genommen“, kritisiert Landrat Geisler und befürchtet dadurch „eine große Gefahr von Geschäftsschließungen, Arbeitslosigkeit und Imageverlust auf die Region zukommen.“

Auch Tino Richter, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, ist überaus besorgt. „Uns läuft die Zeit davon. Die Hauptsaison steht vor der Tür und das Wegenetz in der Hinteren Sächsischen Schweiz droht extrem auszudünnen. Wichtige Verbindungen und Rundwege könnten gekappt werden. Wenn nichts geschieht, müssen wir mit frustrierten Gästen und chaotischen Zuständen an Besucherschwerpunkten rechnen“, sagt er.

Wandern im Nationalpark sei schließlich der Hauptreisegrund für die Gäste der Region. Jede Einschränkung an dieser entscheidenden Stelle zieht die gesamte touristische Wertschöpfungskette in Mitleidenschaft.

„Wir sehen die Erfolge jahrzehntelanger Aufbauarbeit der Destination bedroht – und leider auch die Akzeptanz des Nationalparkgedankens, der von den Kommunen und Gastgebern in der Region immer mitgetragen wurde. Unsere letzte Hoffnung ist ein schnelles Einlenken und die Bereitstellung der notwendigen Ressourcen für den vorausschauenden Erhalt des Wegenetzes und das Besuchermanagement im Nationalpark“, ergänzt Richter.

Wenig Gegenliebe bei Nationalpark-Verwaltung

Doch in zahlreichen Gesprächen der letzten Wochen sei deutlich geworden, dass es in der Nationalpark-Verwaltung an strategischen Überlegungen fehlt, wie die Erholungsfunktion im Nationalpark – und damit die wesentliche Grundlage für den Tourismus – für die Zukunft gewährleistet werden kann. Der vom SBB erarbeitete und ständig aktualisierte Stufenplan für eine Wiederherstellung der gesperrten Wanderwege (DNN berichteten) stieß bei der Nationalpark-Verwaltung bisher auf wenig Gegenliebe.

Auf Vorschlag der AG Wege wurden von der Behörde im April zehn der wichtigsten bedrohten Wanderwege geprüft. Das Ergebnis dieser Prüfung: Nur an einem Weg wird ab Herbst punktuell freigesägt, drei Wege gehen in ein – im Ergebnis allerdings offenes – langwieriges naturschutzfachliches Verfahren bei der Landes­direktion. Die restlichen sechs dieser zehn Wege werden in absehbarer Zeit teilweise unpassierbar, weil sie als „schwarze Wege“ eingestuft sind. Das heißt, dort herrscht arbeitsschutzrechtlich ein striktes Betretungsverbot für alle Mitarbeiter des Staatsbetriebs Sachsenforst.

Bergsteiger sind unzufrieden

„Dieses Ergebnis kann den SBB nicht zufriedenstellen“, so dessen Ehrenvorsitzender und AG-Mitglied Ulrich Voigt. „Uns fällt es zunehmend schwer, positiv in die Zukunft zu sehen und den Unmut der über 16 000 Mitglieder des Sächsischen Bergsteigerbundes sowie aller Wanderer und Bergsteiger Sachsens, die wir in der AG Wege vertreten, zu besänftigen“, gibt Peter Rölke, ebenfalls AG-Mitglied, zu bedenken.

„Wir sind nicht sicher, ob Ulf Zimmermann, neuer Leiter der Nationalparkverwaltung, die Relevanz der Erholungsnutzung in der von den wanderfreudigen Sachsen und ihren Gästen geschätzten und geliebten Landschaft zur Gänze verinnerlicht hat und die Brisanz der aktuellen Situation richtig einschätzt“, ergänzt Rölke.

Klare Botschaft an Ministerpräsidenten

„Was wir besonders bedauern, ist die Tatsache, dass der Leiter der Nationalparkverwaltung gleichzeitig bekanntgab, dass er sich wegen fehlender Kapazitäten nicht in der Lage sieht, die Wege-Prüfung fortzusetzen und gemeinsam nach Alternativen zu suchen – zumal Umweltminister Wolfram Günther (Bündnis 90/Die Grünen) uns gegenüber im Gespräch zum Ausdruck brachte, dass die materiellen und personellen Ressourcen kein limitierender Faktor sein würden“, kritisiert Peter Rüger, 1. Vorsitzender des SBB.

Die Botschaft der Kommunen und Verbände an den Ministerpräsidenten ist deshalb klar: „Bitte machen Sie sich für den Erhalt der Sächsischen Schweiz als traditionelle Tourismusregion stark.“

Von Bernd Lichtenberger