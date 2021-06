Sächsische Schweiz im Miniatur-Format: Ausstellung in Königstein öffnet wieder

Königstein

Die Ausstellung „Miniaturelbtal“ in Königsteinöffnet am Sonnabend nach langer Zwangspause wieder ihre Türen. Dort können Besucher die Sächsische Schweiz zwischen Bad Schandau und Obervogelgesang im kleinen Format erkunden – inklusive Bahnverkehr.

Die Ausstellung betreut seit Anfang 2020 der Verein Miniaturelbtal Königstein. Laut Chef Holger Presche nutzte der Verein die Zeit im Shutdown, um die Anlage zu erweitern und aufzupolieren. Neu ist etwa die Sonderausstellung „Straßenfahrzeuge der DDR im Maßstab 1:87“.

Das Miniaturelbtal befindet sich Am alten Sägewerk 5 in Königstein. Die Ausstellung ist an Wochenenden und Feiertagen jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder drei und für Erwachsene sechs Euro.

Von Marko Förster