Sächsische Schweiz bereitet sich auf die Afrikanische Schweinepest vor

Pirna

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) breitet sich in Sachsen weiter aus. Nach Meißen und Bautzen rückt die Seuche auch der Sächsischen Schweiz-Osterzgebirge immer näher. Zwar sind noch keine Fälle im Landkreis bekannt, trotzdem hat das Landratsamt Pirna Maßnahmen zur Prävention ergriffen.

Da man in Sachsen unlängst erneut nachweislich infiziertes Schwarzwild gefunden hat – südlich des Kerngebietes Meißen in der Laußnitzer Heide, westlich der Bundesautobahn A13 in der Gemeinde Schönfeld sowie in der Gemeinde Bernstadt auf dem Eigen und in der Gemeinde Herrnhut – hat der Freistaat die Restriktionen nun verschärft. Die Änderungen traten am Donnerstag in Kraft.

Leiter des ASP-Krisenstabs: „Fund war nicht auszuschließen“

„Ein solcher Fund außerhalb der bisherigen Restriktionszonen war nicht auszuschließen“, sagt Sebastian Vogel, Staatssekretär im Sozialministerium und Leiter des ASP-Krisenstabs. „Wir wollen mit den sofort begonnenen Maßnahmen das Ausbruchsgeschehen innerhalb der festgelegten Zonen begrenzen.“ Dabei helfe die enge Zusammenarbeit mit regionalen Behörden, Jägern und dem Sachsenforst.

Die Sachverständigengruppe, die aus Tierärzten, Jägern, Landwirten, Förstern, Epidemiologen, weiteren Wissenschaftlern und Behördenvertretern besteht, hat die Sperrzonen in Sachsen ausgeweitet. In solchen gefährdeten Gebieten gelten besonders strenge Regeln zur Haus- und Wildschweinhaltung. Neben Meißen, Görlitz, Bautzen und Dresden zählt nun auch der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zur Sperrzone. In solchen Gebieten errichtet das zuständige Landratsamt beispielsweise Schutzzäune, die Wildschweine fernhalten.

Im Freistaat wurden bislang 854 mit ASP infizierte Wildschweine festgestellt. Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zählen nun unter anderem die Gemeinden Pirna, Freital, Bannewitz, Dohna, Heidena, Kreischa, Tharandt und Hohnstein zur Sperrzone I.

Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich

Die Afrikanische Schweinepest ist für Menschen ungefährlich und nicht auf sie übertragbar. Fleisch und Wurst können ohne Bedenken gegessen werden, informiert die Landesdirektion Sachsen. Die Seuche befällt Haus- und Wildschweine. Das Virus sei widerstandsfähig, leicht übertragbar von Tier zu Tier und verursache enorme wirtschaftliche Schäden. Die ASP wird über Blut, bluthaltiges Gewebe und Fleisch übertragen. Daher stellt Blut auf Kleidung ebenso wie Speiseabfälle eine Gefahr für die Tiere dar.

Mit der neuen Allgemeinverfügung der Landesdirektion Sachsen sind Schweinehalter dazu verpflichtet, Haus- und Wildtiere räumlich zu trennen. Die Tiere im gefährdeten Gebiet dürfen nicht im Freien gehalten werden, sondern müssen im Stall bleiben. Die Regelung ist nicht neu, denn erst vor wenigen Monaten führte diese Anordnung dazu, dass 19 Wildschweine im Wildgehege Moritzburg getötet werden mussten (DNN berichteten).

Veranstaltungen mit Schweinen, beispielsweise Messen oder Versteigerungen, sind verboten. Halter sollen außerdem akribisch auf Biosicherheit achten. Bedeutet: den Betrieb sauber und hygienisch halten, keine Speisereste an die Tiere verfüttern und Essensreste in geschlossenen Müllbehältern aufbewahren, um Wildschweine fernzuhalten.

Jäger müssen verstärkt nach Kadavern von Wildschweinen suchen

Jäger müssen verstärkt nach Kadavern suchen, dem Lebensmittel- und Veterinäramt melden und Blutproben abklären lassen. Außerdem hat das Landratsamt eine verstärkte Jagd auf Wildschweine angeordnet. Neu ist auch, dass Jäger nun wieder Hunde zum Stöbern und Treiben einsetzen dürfen. Das müssen sie dem Landratsamt allerdings zwei Tage vorher bekanntgeben. Für die Proben der erlegten Tiere erhalten Jäger 150 Euro Aufwandsentschädigung. Erlegtes Wild darf die jeweilige Sperrzone nicht verlassen.

„Ich appelliere an alle Jäger und Schweine haltenden Betriebe in dieser Region, strikt die Maßnahmen der Biosicherheit einzuhalten“, sagt Vogel, „damit das Virus nicht auf Hausschweine übertragen wird.“

Von Sabrina Lösch