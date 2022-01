Sächsische Schweiz: Wanderwege und Straßen wegen Arbeiten gesperrt

Hohnstein

Der Borkenkäfer setzt den Bäumen in der Sächsischen Schweiz zu. Abgestorbene Fichten muss die Nationalparkverwaltung wegen Sturzgefahr fällen. Darum sind seit Anfang der Woche einige Straßen und Wanderwege gesperrt. Das betrifft etwa den Tiefen Grund zwischen Grundmühle bei Hohnstein und Frinzthalmühle in Porschdorf.

Die Waldarbeiten seien laut Parkverwaltung auch für Wanderer gefährlich, da jederzeit Äste und Baumteile aus den Kronen herunterfallen könnten. Rote Markierungen an abgestorbenen Fichten kündigen ihre Fällung an. Darum sind ebenfalls der Abstieg vom Brand zum Malerweg und der Weg zwischen Brandstufen und Frinzthalmühle gesperrt. Das gilt auch für das untere Stück des Forstgrabens und den Malerweg am Waitzdorfer Grund.

Für Wanderer empfiehlt die Nationalparkverwaltung eine Umleitung zum Brandabstieg über den Neuweg oder Schulzengrund und weiter im Polenztal und Sebnitztal zur Kohlmühle. Die Waldarbeiten dauern voraussichtlich bis 18. Februar.

Von SL