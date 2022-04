Pirna

Der Sachsenforst lässt zurzeit zwei Trockentoiletten in der Sächsischen Schweiz errichten, eine am Parkplatz Papststein und eine im Bielatal an der Ottomühle. Diese kommen ohne Wasser aus und verbreiten keinen Gestank. Die umweltfreundlichen Waldtoiletten sind derzeit noch im Rohbau, die Kosten belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Im Spätfrühjahr sollen die barrierefreie und kostenlosen Besuchertoiletten fertig sein.

Sachsenforst will Verschmutzung vermeiden

Mit der Maßnahme möchte der Sachsenforst angesichts des hohen Besucheraufkommens testen, ob so Verschmutzungen der umliegenden Naturflächen vermieden werden können. Außerdem will der Staatsbetrieb mit den Toilettenhäuschen für Besucher einen zusätzlichen Service an den Parkplätzen schaffen. Ist das Pilotprojekt erfolgreich, sollen weitere Waldtoiletten errichtet werden.

Im Thüringer Nationalpark Hainich wird das Toilettensystem bereits an acht Standorten erfolgreich eingesetzt. Die Bodenplatte hat eine Fläche von knapp vier Quadratmetern, sodass die Toilette auch eine barrierefreie Nutzung ermöglicht. Das Toilettenhaus wird mit Lärchenholz verkleidet.

Alternative: Mobile Toiletten

Ein weiterer Vorstoß, um die Verschmutzung in der Sächsischen Schweiz zu mindern, kommt von Unternehmer und Tourismusverbands-Vorstand Sven-Erik Hitzer. Wenn es nach ihm geht, sollen in Zukunft dutzende mobile Toilettenhäuschen auch an Park- und Holzlagerplätzen in der Sächsischen Schweiz für Erleichterung beim täglichen Geschäft sorgen. Das sei viel weniger aufwendig, als überall stationäre Waldtoiletten zu zu errichten. Hitzer nutzt die transportablen WCs bereits für Open-Air-Veranstaltungen am Thümsdorfer Schloss. Wanderer dürfen das stille Örtchen in Thürmsdorf schon jetzt mitbenutzen – bezahlt wird mit Münzen oder auch per Handy-App. Ob dieses Konzept auch auf andere Orte übertragbar ist, will der Sachsenforst nun prüfen.

Von Marko Förster