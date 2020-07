Pirna

In Zeiten coronabedingter Reiseeinschränkungen ins Ausland kommen spürbar mehr Gäste ins Elbsandsteingebirge. Das sorgt für volle Parkplätze und eine Zunahme des wilden Parkens beispielsweise entlang der Kirnitzschtalstraße. So hat das Ordnungsamt in Sebnitz dort allein an einem Tag 177 Parkverstöße festgestellt.

Eine Verschärfung der aktuellen Parkplatzsituation im Nationalparkgebiet hat auch die Landkreisverwaltung erkannt. So traf sich Landrat Michael Geisler ( CDU) jüngst mit den Bürgermeistern der Nationalparkregion, Vertretern der Nationalparkverwaltung, des Sachsenforstes, des Tourismusverbandes sowie den zuständigen Polizeirevieren, um über kurzfristige und mittelfristige Lösungen zur Entschärfung der angespannten Parksituation zu beraten. Als besonders von Parkplatzproblemen betroffene Gebiete haben sie neben dem Kirnitzschtal den Zahngrund nach Ostrau, Waltersdorf am Gamrig, Weißig, Schmilka und das Bielatal ab dem Brausenstein ausgemacht.

Verkehrs- und Parkleitsystem in Planung

Kurzfristig möchten die Politiker neue Stellplätze schaffen. „Hierfür sollen Freiflächen wie geeignete Wiesen zur Verfügung gestellt werden. Auch soll das Gespräch zu privaten Eigentümern gesucht werden, die ihre Flächen derzeit nicht nutzen“, kündigte Landrat Geisler an. Mittelfristig wächst der Bedarf an Stellflächen für Camper und Caravane. Auch für sie sind Lösungen gefragt.

Darüber hinaus ist ein Verkehrs- und Parkleitsystem für die Sächsische Schweiz in Planung. Bei dem Projekt geht es um die bessere Steuerung touristischer Verkehrsströme in der Region und die Verknüpfung mit Daten über freie Parkplätze. Eine Studie dazu soll im Herbst 2020 fertig gestellt werden, teilte Landratsamt-Sprecher Enrico Albrecht mit.

An Auffangparkplätzen auf Bus und Bahn umsteigen

Dadurch wollen die Ämter den Autoverkehr verringern. So sollen Touristen und Ausflügler künftig mehr Auffangparkplätze ansteuern und von da aus in Bus oder Bahn umsteigen. Eine Datenerfassung soll helfen, die Verkehrsströme entlang der Bundesstraße 172 von Pirna bis nach Bad Schandau besser zu steuern, beispielsweise durch eine Optimierung der Ampelanlagen auf der Route.

„Das jetzt auf der Zielgeraden befindliche Projekt wird einen Beitrag leisten, an dieser Stelle einige Verbesserungen zu erreichen“, glaubt Kreischef Geisler. Mit den betroffenen Kommunen sowie dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr befindet sich die Kreisverwaltung in enger Abstimmung. Denn letztlich werde die Projektstudie zwar Ansätze liefern. Deren Umsetzung ist jedoch nur mit den Akteuren vor Ort möglich.

Von Silvio Kuhnert