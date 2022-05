Pirna

Die Sächsische Schweiz steht für bizarre Felsformationen und malerische Landschaften. Sie bildet das Herzstück der sächsischen Tourismusbranche und zählte vor Corona allein im Jahr 2019 über 1,7 Millionen Übernachtungen in der Region. Nur die Großstädte Dresden und Leipzig können mehr Besucher anlocken. Damit das so bleibt, hat der Tourismusverband Sächsische Schweiz (TVSSW) am Mittwoch sein neues Leitbild für die Urlaubsregion in Pirna vorgestellt. Vor allem die Themen Nachhaltigkeit, Einwohnerbeteiligung, Wintertourismus und die Digitalisierung stehen in dem Strategiepapier im Vordergrund.

Das Tourismusleitbild enthält die zentralen Strategien und Maßnahmen, die der TVSSW bis zum Jahr 2030 in der Elbsandsteinregion umsetzen möchte. Über 80 Akteure aus der Tourismusbranche haben in gemeinsamen Arbeitsgruppen bei der Erstellung des 60-seitigen Dokumentes mitgewirkt. „Noch nie gab es so viele Realisierungspartner“, so der TVSSW-Vorsitzende Michael Geißler. Für den Landrat ist das neue Konzept „ein großer Wurf für die Sächsische Schweiz“, da Vertreter aus den Bereichen Politik, Verwaltung und Wirtschaft über sieben Jahre an dem neuen Leitbild getüftelt und bereits anstehende Aufgaben für die Zukunft übernommen hätten. Aus dem Strategiepapier will der Verband einen verbindlichen Fahrplan für die Zukunft entwickeln und die eigenen Fortschritte zweimal pro Jahr überprüfen.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Onlineumfrage innerhalb der Bevölkerung

Erstmalig wurde auch die Bevölkerung bei der touristischen Neuausrichtung ihrer Heimat mit einbezogen. Mithilfe einer Onlineumfrage hat der TVSSW im vergangenen Sommer bei den Bürgern der Sächsischen Schweiz nachgefragt, welche Wünsche sie für den Tourismus vor ihrer Haustür haben. 613 Sachsen haben an der Befragung teilgenommen. Auch wenn sich der Großteil der Einwohner über den Nutzen der vielen Urlauber einig ist, beklagen sie vor allem den mangelnden Platz und die Infrastruktur. Zu viele Autos bei zu wenig Parkplätzen und überfüllte Rad- und Wanderwege werden als häufigste Problemstellen benannt. Auch der durch den Massentourismus entstehende Müll und die Frage nach dem Naturschutz bewegt die Menschen aus Pirna, Bad Schandau und den anderen Orten in der Region. 27 Prozent der Befragten fühlen sich durch das hohe Tourismusaufkommen in ihrer Lebensqualität eingeschränkt.

Öffentlichen Nahverkehr weiter ausbauen

Um den Sorgen der Bevölkerung gerecht zu werden, möchte der Tourismusverband beispielsweise den öffentlichen Nahverkehr umweltfreundlicher und zugänglicher gestalten. Mit der 2020 eingeführten „Gästekarte mobil“ können Urlauber bereits den Großteil der Bus- und Bahnangebote in der Region nutzen. Der TVSSW rechnet damit, das in naher Zukunft alle Kommunen Teil des Angebotes sein werden. „Viele Tagesgäste reisen im Moment leider noch mit dem eigenen Auto an“, räumt Ulrike Roth vom Verein „Landschaf(f)t Zukunft“ ein. An Feiertagen und sonnigen Wochenenden sind die Orte deshalb maßlos überfüllt. Mit einer „bedarfsgerechten und einfach zugänglicheren Infrastruktur“ möchte die Geschäftsführerin Anreisende in Zukunft animieren, die eigenen vier Räder in der Garage stehen zu lassen.

Touristenzentren sollen Besucher leiten

Der Verband plant außerdem, zwei neue Informationszentren in der Region einzurichten, um die Urlauber „an sehr hochfrequentierten Punkten abzufangen und die Besucherströme bereits in gewisse Richtungen zu lenken“, erklärt Projektmanagerin Ina Kische. In den neuen Reisezentren möchte der Verband die Besucher des Nationalparks außerdem für die empfindliche Flora und Fauna sensibilisieren, um der zunehmenden Müll- und Lärmbelastung in der Sächsischen Schweiz entgegenzuwirken. Den Tourismusleitfaden sowie die Ergebnisse der Bürgerumfrage finden Interessierte auf der Webseite des Tourismusverbandes Sächsische Schweiz.

Von Tim Krause