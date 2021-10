Bad Schandau

Die Besucherzahlen steigen in der Sächsischen Schweiz von Jahr zu Jahr. Für manche Vogelarten ist das ein Problem – jedenfalls dann, wenn sich die Wanderer nicht an die Spielregeln halten.

Ein Bild vom 11. April dieses Jahres zeigt mehrere Menschen, die sich bis auf wenige Meter einem Brutplatz für geschützte Wanderfalken nähern. Sie befinden sich – wissentlich oder nicht – mitten in der ausgeschilderten Horstschutzzone. Die Vögel nehmen sie als große Gefahr für ihr Nest wahr. Die Ansicht ist durch ein Fernrohr fotografiert.

Durch das Fernrohr beobachtet: Am 11. April 2021 nähern sich Wanderer im Elbsandsteingebirge dem Brutplatz eines Wanderfalken bis auf wenige Meter. Quelle: Jan Scheffler/Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz

Beispielhaft für die Artenentwicklung im Elbsandsteingebirge

Das Bild ist exemplarisch für die Bilanz der Artenentwicklung der Nationalparkverwaltung: Die Bruterfolge der Wanderfalken sind 2021 zurückgegangen, nachdem sie im besucherarmen Coronajahr 2020 angestiegen waren. Nur zwei Schwarzstorchpaare und 13 Wanderfalkenpaare hatten überhaupt erst dieses Jahr mit der Brut begonnen. „Das sind erhebliche Rückgänge gegenüber früheren Jahren, in denen bis zu fünf Schwarzstorch- und 20 Wanderfalkenbruten festgestellt werden konnten“, heißt es in ei­ner Mitteilung von der Nationalparkverwaltung.

Für Ulrich Augst, Vogelexperte der Nationalparkverwaltung, ist die Ursache klar: „Diese Ergebnisse sind ein Resultat der menschlichen Überbelastung der Landschaft, meiner Heimat, durch uns Menschen“, schreibt er in der Septemberausgabe des Nationalpark-Newsletters. „Kein Schwarzstorch hat mehr Ruhe, wenn er in den Bergbächen Nahrung sucht und auf den Wanderwegen entlang der Bäche von Morgengrauen bis Abenddämmerung Menschen unterwegs sind“, sagt der Vogelexperte.

Der Wanderfalke zählt im Nationalpark Sächsische Schweiz zu den geschützten Arten. Quelle: Vacla Sojka

Laut Angaben der Nationalparkverwaltung fiel die Entwicklung der erfolgreich ausgeflogenen Jungvögel noch ernüchternder aus: Während im Vorjahr 17 junge Falken ihr Nest verließen, waren es 2021 nur sieben.

Ähnlich erging es dem Uhu dieses Jahr. Zwar waren zunächst mit elf Plätzen außergewöhnlich viele Nester besetzt. Letztlich flogen allerdings nur sieben Jungtiere aus. Fünf Paare hatten erfolglos gebrütet.

Boofer, Fotografen und freilaufende Hunde als Störfaktoren

„Permanent werden Vögel durch Fotografen des Sonnenaufgangs, Rückkehrern aus den Boofen, Wanderern und Hundeführern etc. gestört“, beklagt Ulrich Augst. „Weite Nahrungsflüge werden notwendig, und die verbleibende Zeit reicht nicht, um ausreichend Futter zu beschaffen oder die Brut zu bewachen.“ Auch freilaufende Hunde, vor allem aber Wanderer, die rund um die Uhr auf den Wegen als auch abseits davon unterwegs sind, verstärken dieses Problem laut dem Vogelexperten.

Es gibt aber auch Arten, die abseits der Besucherströme brüten – und das mit Erfolg. So entdeckten Mitarbeiter der Nationalparkverwaltung eine Zwergschnäpperbrut am Großen Winterberg. Außerdem zogen 19 Sperberpaare 49 Jungvögel auf.

Insgesamt fällt die Bilanz der Artenentwicklung im Nationalpark durchwachsen aus. „Es gibt Gewinner und Verlierer in der aktuellen Situation“, fasst Ulf Zimmermann, Leiter des Nationalparks, zusammen. Einerseits gebe es natürliche Verschiebungen des Artenvorkommens, zurückzuführen auf die sich verändernde Landschaft. „Andererseits stellen wir fest, dass die Störungen durch den Menschen permanent zunehmen und zu herben Verlusten bei unseren sensiblen Arten führen.“

Das Wegegebot in der Sächsischen Schweiz habe man zum Schutz ebenjener Arten entwickelt. Die berücksichtigen viele Kartenanbieter aus dem Internet nicht. Zum Schutz der Natur samt Tieren und Pflanzen will der Tourismusverband in Zusammenarbeit mit weiteren Akteuren künftig die Besucher besser lenken.

Von Sabrina Lösch