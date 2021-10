Sächsische Schweiz: Start in die goldene Jahreszeit 

Rathen

Der Herbst ist eingeläutet. Zwar sinken die Temperaturen und auch der Sturm Ignatz wirkt nach und hat seine Spuren hinterlassen: In der Sächsischen Schweiz sind zahlreiche Wege wegen hoher Baumsturzgefahr gesperrt. Die Nationalparkverwaltung rät weiterhin davon ab, den Wald zu betreten. Alledem zum Trotz lockte die Sonne am Wochenende zahlreiche Besucher ins Elbsandsteingebirge. Von gesperrten Wegen ließen sie sich nicht aufhalten.

Schließlich hat die Sächsische Schweiz auch herrliche Routen abseits des Kernzone im Nationalpark zu bieten, etwa rund um den Lilienstein. Neben den warmen Sonnenstrahlen lud auch die zunehmende Herbststimmung zum Wandern. Die Blätter verfärben sich allmählich, und so kommen Besucher in den Genuss, die Wälder in ihrer herbstlichen Farbenpracht zu sehen.

Von SL