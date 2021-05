Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Mit zahlreichen Gottesdiensten begehen am Donnerstag, 13. Mai, die Kirchgemeinden im Landkreis Christi Himmelfahrt. Coronabedingt finden die Veranstaltungen unter freiem Himmel statt.

Schloss Thürmsdorf bei Struppen

So wird etwa im Park von Schloss Thürmsdorf bei Struppen ab 10 Uhr gesungen und Fürbitte gehalten. Pfarrer Andreas Günzel von der Kirchgemeinde Pirna-Sonnenstein-Struppen und Pfarrer Gregor Claus von der Kirchgemeinde Liebstadt-Ottendorf gestalten den Freiluft-Gottesdienst. Auch die nahe gelegene Malerwegskapelle wird für Besucher offen sein.

Sebnitz-Hohnstein

Wenn das Wetter mitspielt, veranstaltet die Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde Sebnitz-Hohnstein ebenfalls einen Gottesdienst im Grünen: Geplant ist er ab 10 Uhr auf der Wiese neben der Kirche Ulbersdorf bei Hohnstein. Posaunenchöre werden spielen, Pfarrer Sebastian Kreß hält die Predigt.

Stolpen-Heeselicht

In Rölligs Kinderhof, Hofestraße 2, im Stolpener Ortsteil Heeselicht laden ab 10 Uhr die Ev.-Luth. Philippuskirchgemeinde Lohmen und das Ev.-Luth. Kirchspiel Dittersbach-Eschdorf zum Bläsergottesdienst mit Pfarrerin Brigitte Schleinitz ein.

Kirchspiel Kreischa-Seifersdorf

Das Ev.-Luth. Kirchspiel Kreischa-Seifersdorf hält am Himmelfahrtstag gleich drei unterschiedliche Angebote bereit: So finden sich Interessierte um 10 Uhr an der Babisnauer Pappel zum Himmelfahrts-Gottesdienst ein. Der markante Baum ist gut über den Höhenweg von Babisnau aus zu erreichen. Pfarrer Dr. Martin Beyer spricht zu den Versammelten. Zum Hinsetzen ist es ratsam, eine Decke oder einen Klappstuhl mitzunehmen.

Zur gleichen Zeit gibt es auch im Rabenauer Grund am Felsen Predigtstuhl am Paul-Laue-Steig einen Gottesdienst. Ab 10 Uhr sind unterhalb des Rabenauer Ortsteils Siedlung Waldfrieden Pfarrerin Annette Kalettka und der Posaunenchor zu hören. Ab 14 Uhr wird an der Barbarakapelle an der Alten Rabenauer Straße in Oelsa ein weiterer Waldgottesdienst abgehalten.

Kurort Hartha

Bereits 9.45 Uhr beginnt der liturgische Gottesdienst auf dem Waldandachtsplatz im Kurort Hartha. Bei Regen findet er ab 10 Uhr in der Kirche Fördergersdorf statt. Auf dem Burgwartsberg im Freitaler Stadtteil Pesterwitz lädt die evangelisch-lutherische St. Jakobuskirchgemeinde ab 10 Uhr zur Freiluftandacht mit den Freitaler Gemeinden und dem Posaunenchor ein. Es spricht Pfarrer i.R. Matthias Koch.

Grauberg bei Burkhardswalde (Müglitztal)

Zum zweiten Mal gibt es am Himmelfahrtstag um 10.30 Uhr zudem einen Freiluftgottesdienst auf dem Grauberg bei Burkhardswalde (Müglitztal). Besucher finden den Zufahrtsweg mit begrenzten Parkmöglichkeiten von Burkhardswalde aus etwa 1,5 Kilometer in Richtung Großröhrsdorf auf der rechten Seite. Beim Regionalgottesdienst predigt Pfarrerin Erdmute Gustke. Es erklingen Lieder vom Kirchenchor und vom Posaunenchor. Für einige Sitzgelegenheiten wird gesorgt.

Bei sämtlichen Gottesdiensten sind die aktuellen Corona-Hygiene- und Abstands-Regeln einzuhalten, auch Mund-Nase-Schutz ist mitzubringen. Die Gemeinden sind außerdem angehalten, die Namen der Gottesdienstfeiernden zu notieren.

