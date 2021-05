Pirna

In einem Steinbruch bei Pirna seilte sich am Sonntagabend ein Bergsteiger zu einem Uhu-Horst ab. Er war im Auftrag von Ulrich Augst unterwegs. Der Vogelexperte (aus Sebnitz) ist Mitarbeiter im Nationalpark Sächsische Schweiz und der zuständige Beringer für Ostsachsen. Seit 1995 beringt Augst Uhus und die anderen streng geschützten Vogelarten Wanderfalke und Schwarzstorch.

Die Aufgabe von Ulrich Augst ist es, die Horste zu kontrollieren und die Bruterfolge zu überprüfen. Er stellt im Frühling fest, ob und wo es zu einer Ansiedlung kommt, beobachtet und versucht dafür zu sorgen, dass es zu keiner Störung kommt.

„Das ist mein Rekord“

Letzte Woche hatte er mit seinen Kollegen an einem Kontrolltag insgesamt dreizehn Uhus beobachtet, davon waren acht Jungtiere. „Das ist mein Rekord“, freut er sich. „Noch nie in meinem Leben konnte ich an einem Tag so viele Uhus sehen.“

Nachwuchs bei den Uhus. Quelle: Mike Jäger

Der Brutplatz im Steinbruch bei Pirna ist seit knapp zehn Jahren bekannt. Es ist ein guter Platz, immer konnten hier die Alttiere ihre Jungen großziehen. Die Uhus brüten auf einem schmalen Felsband in der 25 Meter hohen Steinbruchwand. Eine kleine Nische und ein Überhang darüber bieten Schutz. Zunächst konnte Ulrich Augst trotz Fernglas nicht richtig erkennen, wie viele Jungvögel hier flügge geworden sind. Die Tiere rücken meist eng beisammen, Schnäbel und Augen sind unterm Flaum verborgen. Zu sehen war nur ein einziger Federbausch.

Umso größer war die Überraschung, als der Bergsteiger die Vögel Ulrich Augst zum Beringen übergab. Drei Tiere, zwei Weibchen und ein männliches, konnten beringt werden. „Drei Junge bei Uhus sind etwas Besonderes“, berichtet Augst. „Zwischen 1934 und 2019 hat es das nur zwei Mal in der Sächsischen Schweiz gegeben, dass drei Junge groß geworden sind.“

Dieses Frühjahr lässt auf einen guten Bruterfolg hoffen: Zwölf Uhu-Brutplätze sind in der Region besetzt mit meist mehreren Jungtieren.

Von Mike Jäger