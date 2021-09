Bad Schandau

Der Hickelkopf im Großen Zschand ist ein eher kleiner Klettergipfel. Doch wegen seines Aussehens hat er bei den Naturfreunden eine gewisse Berühmtheit. Sandsteinverwitterung führt zu oft skurrilen Formen. Das Bemerkenswerte beim Hickelkopf ist, dass der etwa acht Meter hohe Sandsteinturm auf einer nur sehr kleinen Fläche von wenigen Quadratdezimetern aufliegt. Der etwa sechs mal vier Meter dicke Felskopf ist nach fast allen Seiten überhängend. Dieses Wunder der Natur mit verblüffender Statik wurde früher auch als Kelchstein bezeichnet.

Ungutes Gefühl wegen scheinbarer Instabilität

Grischa Hahn mit Messgerät auf dem Hickelkopf. Quelle: Mike Jäger

Aufgrund der scheinbaren Instabilität haben viele Bergsteiger beim Anblick des Gipfels ein ungutes Gefühl: Sie fragen sich, wird der Felsen nicht etwa umkippen, wenn wir ihn besteigen? So ist im Gipfelbuch zu lesen: „Wir ham’ uns noch hier hoch getrollt, bevor der Kopf zu Tale rollt.“ Der leichteste Aufstieg auf den Kletterfelsen ist der Alte Weg mit dem Schwierigkeitsgrad V.

Wie vielen Menschen auf seinem Haupt mag der Hickelkopf standhalten? Besteht die Gefahr des Umkippens? Um die Fragen zu beantworten, wurde der Fels vom Dresdner Bergsteiger Grischa Hahn photogrammetrisch vermessen. 389 Fotografien waren für die Bildmessung notwendig, um dann mit einem speziellen Computerprogramm ein 3D-Modell zu errechnen und die Dimension des Gipfelkopfes exakt zu modellieren.

Fels hat nur einen halben Quadratmeter Auflagefläche

Das Gesamtvolumen des Gipfelkopfs beträgt laut Berechnung 76 m³. Die Auflagefläche, auf der die Felsmasse ruht, hat einen Flächeninhalt von lediglich einem halben Quadratmeter. Nimmt man die Dichte von Sandstein im trockenen Zustand mit etwas über zwei Gramm je Kubikzentimeter an, ruht auf dem Sockel ein Gewicht von 157 Tonnen. Es ergibt sich eine Druckkraft auf die Auflagefläche von 309 N/cm². Das entspricht etwa der Last von drei vollen Wassereimern auf die Grundfläche eines kleinen Zuckerwürfels.

Da die Druckfestigkeit trockenen Sandsteins je nach Qualität mit 2800 bis 6400 N/cm² angegeben wird, könne man hier erst einmal Entwarnung geben, meint Grischa Hahn. Der Sockel dürfte noch neunmal größere Gewichte aushalten. Zumal der Sandstein des Hickelkopfs einen halbwegs festen Eindruck macht. Eine Seilschaft mit zwei Bergsteigern á 80 Kilogramm entspricht nur etwa einem Tausendstel des Gewichts des Gipfelkopfs. Die Ausgewogenheit der Felsmasse wird von einzelnen Menschen also nicht aus dem Gleichgewicht gebracht.

Keine Bedenken für Kletterer, wenn Fels trocken ist

Bei guten Kletterbedingungen mit trockenem Fels sollten keine Bedenken bestehen, den Klettergipfel zu erklimmen. Bei durchnässtem Felsen im Winter oder im zeitigen Frühjahr mag das anders zu beurteilen sein. Dann erhöht sich das Gewicht bei gleichzeitiger Abnahme der Festigkeit des Sandsteins.

Immerhin kommt es immer wieder zu unvorhersehbaren Felsstürzen im Elbsandsteingebirge. Winddruck, Frost, ungünstige Gewichtsverteilung der Felsmassen lassen den oft zerbrechlichen Sandstein zerbersten. All diese Ereignisse haben die Erosionslandschaft Elbsandsteingebirge geschaffen. Tafelberge, bizarre Felstürme, Klüfte und Schluchten sind das Resultat der Verwitterung.

Darstellung/Ansicht des Hickelkopfes, einem Felsen im Großen Zschand in der Sächsischen Schweiz, von unten. Die Rasterweite beträgt einen Meter. Weiß umrandet ist die Auflagefläche auf dem Sockel. Quelle: Mike Jäger

Schrammsteinnadel sollte nicht mehr bestiegen werden

Ganze Klettergipfel sind tatsächlich schon eingestürzt, zum Beispiel der Neuberturm im Klettergebiet Tissa. Für den Sandsteingipfel Schrammsteinnadel wurde, ihrer einsturzgefährdeten Form wegen, die Empfehlung gegeben, auf eine Besteigung des Gipfels zu verzichten.

Einen Freibrief will Grischa Hahn deshalb auch nicht ausstellen. Dass der Hickelkopf irgendwann umfallen könnte, stehe außer Frage. „Wer kann schon sagen, wie der Fels innen drin aussieht? Das bekommt man auch mit einem 3D-Modell nicht heraus. Vielleicht ist im Inneren nur loser Sand.“ Andererseits stehe der Hickelkopf da schon ein paar Millionen Jahre. Ganz so bröselig könne der Fels also nicht sein.

Von Mike Jäger