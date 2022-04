Sebnitz

Der Abtransport von insgesamt 451 abgestorbenen Fichten per Hubschrauber aus der Kirnitzschklamm an der Oberen Schleuse im Nationalpark Sächsische Schweiz ist abgeschlossen. Das teilte der Staatsbetrieb Sachsenforst gemeinsam mit der Nationalparkverwaltung am Montag mit. Demnach könnten die Verantwortlichen nun die dortige Kahnfahrt für die Saison vorbereiten. Aktuell reparieren Arbeiter noch einzelne Geländer entlang des Weges.

„Dank des Einsatzes aller Beteiligten ist der Weiterbetrieb der touristisch so bedeutenden Kahnfahrt auf der Oberen Schleuse sichergestellt“, sagte Umweltminister Wolfram Günther (Grüne).

Aufwendiger Einsatz

An der Aktion beteiligt waren neben zwei Hubschrauberpiloten auch fünf Baumkletterer. Insgesamt 900 Flüge waren notwendig, um die Bäume abzutransportieren. Und das zum letztmöglichen Zeitpunkt: Denn das Holz war teilweise sehr zersetzt, wie die Spezialisten festgestellt hatten.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An vielen Tag war das Wetter und demzufolge die Sicht so schlecht, dass der Einsatz schlicht unmöglich war. Anstatt zwei dauerte er vier Wochen. Auch ließen die Verantwortlichen zahlreiche Äste und Restholz aus der Kirnitzschklamm bergen und den Wanderweg wiederherstellen.

„Das alles hätte nicht funktioniert ohne die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem tschechischen Umweltminister, der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz und der Stadt Sebnitz“, so Günther weiter.

Bereits im November 2021 hatte die tschechische Nationalparkverwaltung 100 absturzgefährdete Fichten per Hubschrauber ausfliegen lassen. Damals war der Hochwasserschutz einer der wichtigsten Gründe. Andernfalls wären die Stämme ins Staubecken gefallen und hätten zu einer sogenannten Verklausung führen können – eines teilweisen oder vollständigen Verschlusses des Gewässers –, was in der Folge zu stark steigenden Wasserständen hätte führen können.

Von Felix Franke