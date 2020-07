Schmilka

Der Gipfel Klimmerstein ist ein beliebter Kletterfelsen im Schmilkaer Gebiet. Einige leichtere Aufstiege führen nach oben, die auch gut gesichert sind. Am Einstieg zum „Ostweg“ staunten jedoch in dieser Woche die Kletterer: Sie mussten durch eine Menge weißen Sand waten, um zum Fels zu gelangen. An der Felswand waren Schleifspuren zu erkennen.

Felskopf stürzt ab – nur noch Sand übrig

Einige Meter höher klärte sich das Rätsel: Von einer Felssäule war der obere Teil nach unten gestürzt und hatte sich beim Aufprall unten in feinen Sand aufgelöst. Der ehemalige Felskopf hatte die Ausmaße von 2,30 Meter Breite und 2,50 Meter Höhe. Der ganze Koloss ruhte dabei nur auf zwei kleinen Auflageflächen und muss sehr instabil gewesen sein. Fast sechs Kubikmeter Sandstein haben sich nahezu komplett in losen Sand verwandelt. Nur einige kleinere Sandsteinbrocken liegen seither am Fuße des Felsens herum. Der lockere Sand füllt nun am Boden eine einst tief ausgewaschene Furche komplett aus.

Keine Gefahr für Kletterer

Die Nationalparkverwaltung bekam Nachricht von dem Ereignis. Mitarbeiter Andreas Knaak war vor Ort und begutachtete die Situation. Nach Rücksprache mit den Kletterern, die den Gipfel ohne Probleme erreichten, äußerte er: „Für uns besteht kein Handlungsbedarf.“ Die Kletterrouten seien dadurch nicht beeinträchtigt.

Anders war es am Klettergipfel Steinschleuder im Rathener Gebiet. Hier mussten im Juli 2019 einige Kletterwege gesperrt werden, weil ein Felspfeiler in sich zusammengesackt war und daraufhin teils lockere Blöcke eine Gefahr für Kletterer darstellten. Am Klimmerstein hingegen schließt Andreas Knaak eine Gefährdung aus.

Warum stürzte der Felsblock ab?

Doch stellt sich die Frage: Was könnte der Auslöser für das Herunterkippen des Blocks gewesen sein? Kein Blitzschlag hat den Block zum Bersten gebracht, die Spuren am Fels bezeugen ein komplettes Umkippen. Wann genau der Felssturz passierte, ist nicht bekannt. Sogar ein Wintersturm wäre denkbar. Von einem Kletterunfall dort ist nichts bekannt, aber Kletterer könnten den fragilen Fels bewusst nach unten gestoßen haben, um die potenzielle Gefahr zu beseitigen.

Die Nationalparkverwaltung warnt immer wieder vor möglichen Gefahren im Sandsteingebirge.

