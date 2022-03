Sächsische Schweiz

Das sogenannte Boofen, also das Übernachten unter freiem Himmel oder in Höhlen der Sächsischen Schweiz, gehört freilich zu den ursächsischen Traditionen der hiesigen Bergsteiger und Kletterer. Für viele bildet das Schlafen in der Natur nach einem langen, anstrengenden Kletterausflug die Krönung der Reise. Doch damit könnte, zumindest in seiner jetzigen Form, bald Schluss sein. Denn der sächsische Outdoor-Trend ist gerade in Corona-Zeiten nicht nur unter Kletterern sehr beliebt und entwickelte sich laut des Sächsischen Bergsteigerbundes (SBB) immer mehr zum Massenphänomen. Die Folgen: liegengelassener Müll, illegale Feuerstellen und akute Lärmbelästigung, die der Flora und Fauna in der Naturschutzregion schaden. Aus diesem Grund berät seit vergangenem Jahr die AG Boofen, ein Zusammenschluss der drei Sektionen des Deutschen Alpenvereins (DAV) inklusive SBB, dem Sächsischem Umweltministerium (SMEKUL) und der Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz (NPV) über mögliche Maßnahmen, um des Problems Herr zu werden.

Erste Vorschläge: Kontrollen, Sperrung, Tickets

Im November 2021 stellten SMEKUL und NPV ihr vorläufiges Maßnahmenpaket vor, das unter anderem mehr Kontrollen, bessere Öffentlichkeitsarbeit, die Sperrung einzelner Boofen und ein Ticketsystem für Übernachtungen vorsieht. Für Johannes Höntsch vom SBB ein Anfang. Einige der Maßnahmen sieht der Vertreter der AG Boofen allerdings kritisch. „Positiv und aus unserer Sicht am dringendsten umzusetzen ist der Vorschlag zur Verstärkung der Nationalparkwacht“, sagt Johannes Höntsch in der Bekanntmachung des SBB. „Damit könnten wir die Anzahl der Übernachtungen von über 30 000 auf etwa die Hälfte reduzieren, da die vorwiegend außerhalb der 58 genehmigten Boofen stattfinden.“ Schon diese Reduktion würde erhebliche Verbesserungen in den besonders sensiblen Bereichen des Nationalparks bewirken. Den Vorschlag, den Gästen mit Öffentlichkeitsarbeit die Verhaltensregeln beim Wandern und Boofen zu vermitteln, begrüßt das SBB-Mitglied ebenfalls. Dazu gehöre, kein Feuer zu machen, Lärm zu vermeiden und den eigenen Müll wieder mitzunehmen.

Nationalparkführer Christian Neumann in einer Boofe, also einer Übernachtungsstelle unter einem Feldsüberhang, in der Sächsischen Schweiz. Quelle: Dirk Knofe/Archiv

SBB-Vertreter lehnt Boofen-Sperrung und Ticketsystem ab

Ein weiterer Vorschlag seitens SMEKUL und der Parkverwaltung ist die Errichtung neuer Freiübernachtungsplätze außerhalb des Nationalparks. Davon erwarte der sächsische Bergsteigerbund allerdings keine Entlastung der Boofen. Die geplante vollständige Sperrung einiger zugelassener Boofen lehnt der Verein ebenfalls ab. Für die meiste Kritik sorgte allerdings der Vorschlag, personen-, zeit- und ortsgebundene Tickets für die Übernachtungen in der Sächsischen Schweiz einzuführen. Die konkreten Ziele, die damit erreicht werden sollen, sind für den Kletter-Enthusiasten nach wie vor unklar. „Wir wurden am 2. Februar informiert, dass das Kontingent für alle 58 Boofen zusammen vorerst auf 80 Plätze pro Nacht begrenzt werden soll“, erklärt Höntsch in dem Schreiben. „Das entspricht durchschnittlich weniger als zwei Personen pro zugelassener Boofe und Nacht.“

Lesen Sie auch Sächsische Schweiz: Polizei setzt Hubschrauber gegen illegale Feuer ein

„Partyboofer“ werden nicht abgeschreckt

Durch dieses „hotelbuchungsartige“ System erwartet der Bergsteigerbund, dass noch mehr Touristen angezogen werden und in ihrem Anspruch, in der Sächsischen Schweiz schlafen zu können, bestärkt werden. Außerdem glaubt der Verein, dass dadurch erst recht noch mehr Menschen auf die nicht genehmigten Übernachtungsstellen ausweichen. Das SMEKUL schlägt zudem vor, dass jeder Boofer mit der Ticketbuchung bestätigen muss, dass er wirklich zum Klettern unterwegs ist. „Wir denken, dass diese Selbstauskunft einerseits Naturliebhaber der Region ausschließt und andererseits nicht prüfbar ist“, schreibt Johannes Höntsch. „Partyboofer“ würden trotzdem einfach nur ankreuzen, was nötig sei. „Als Bergsportler sehen wir im Ticketsystem keine zufriedenstellende Lösung, sondern empfinden darin große Einschnitte in das Boofen als Teil der gelebten Tradition des Sächsischen Kletterns“, heißt es am Ende der Erklärung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Boofen vor allem für Bergsportler

Für den leidenschaftlichen Boofer und Dresdner Karl Heidenreich könnte das Ticketsystem eine Teillösung sein. In der jetzt bekannten Form vermutet er aber ebenfalls, dass es zu weiteren Problemen führen könnte, wie es bereits der Sächsische Bergsteigerbund vermutet. Für den 23-Jährigen, der schon seit seiner Kindheit in der Sächsischen Schweiz klettern und wandern geht, wäre es die beste Lösung, wenn Menschen aus Bergsportvereinen frei zugänglich boofen könnten. Für andere müsse der Besuch aber strenger limitiert werden. „Das würde Naturlieber nicht ausschließen und wer dann boofen gehen möchte, müsste sich grundlegend mit dem Geist des Boofens befassen und einen finanziellen Beitrag leisten, um diese Kultur am Leben zu erhalten“, sagt der Dresdner, der vor Corona zwei bis drei Mal im Jahr in dem Naturschutzgebiet übernachtet hat. Auch er sieht die aktuellen Entwicklungen mit Sorge: „Die Umweltverschmutzung, der Lärm, aber vor allem die Brandgefahr sind eine schwerwiegende Bedrohungen für diesen besonders schützenswerten Lebensraum.“

Von Tim Krause