Radebeul

Nur zehn Prozent der normalen Einnahmen verzeichnet aktuell die Sächsische Dampfeisenbahngesellschaft (SDG). Ein Fahrkarten-Defizit, das die Verantwortlichen ordentlich ins Schwitzen bringt. Drei Schmalspurbahnen gehören zum Unternehmen: Der zwischen Radebeul, Moritzburg und dem Zille-Städtchen Radeburg verkehrende Lößnitzdackel, die Weißeritztalbahn zwischen Freital und Kipsdorf im Osterzgebirge sowie die Fichtelbergbahn, die südlich von Chemnitz durch das obere Erzgebirge dampft.

Alle drei Strecken blicken auf eine lange Geschichte zurück: Sie hatten ihre Blütezeit im späten 19. Jahrhundert. Beispiel Radebeul: Zur Eröffnung der Strecke im Jahr 1884 fuhr der erste mit Gästen beladene Festzug von Radebeul nach Radeburg. Daraufhin folgte der Betrieb nach Fahrplan.

Fahrgastrückgang um 20 bis 30 Prozent

Doch seit letztem Jahr machen fehlende Fahrgäste den Traditionsbahnen zu schaffen. „Wir haben derzeit eine Auslastung von unter 25 Prozent“, sagt SDG-Geschäftsführer Roland Richter. Ohne Pandemie gäbe es erheblich mehr Fahrgäste in den Dampfzügen, die aktuell regulär nach Plan fahren. Themenfahrten und andere Zusatzangebote, die in den letzten Jahren sehr beliebt waren, finden nicht statt. „Wir halten uns an die derzeit geltenden Regelungen und haben alle geplanten Veranstaltungen bis vorerst Ende Februar abgesagt“, erklärt der Geschäftsführer.

2019 fuhren rund 275 000 Fahrgäste mit der Lößnitzgrundbahn, auf der Weißeritztalbahn waren es, trotz Baumaßnahmen zwischen Juli und November 2019, um die 132 000. Noch läuft die Endabrechnung für 2020, aber Roland Richter rechnet mit einem Rückgang um 20 bis 30 Prozent. Da Schüler auf den Frühzug der Lößnitzgrundbahn angewiesen sind, wurde der Fahrbetrieb nach einer Woche Unterbrechung im Januar diesen Jahres wieder aufgenommen: In Sachsen haben Abschlussklassen wieder Unterricht in der Schule.

Ausgaben auf das Notwendigste beschränken

Im ersten Lockdown standen die SDG-Lokomotiven für sieben Wochen still. Damals wurden die Mitarbeiter zwischen Ende März und Mitte Mai in Kurzarbeit geschickt. Aber aktuell sei Kurzarbeit keine Option. „Wir benötigen alle Mitarbeiter für den täglichen Dampfzugbetrieb“, sagt Richter.

Während für das Lokpersonal das Arbeiten von Zuhause ausgeschlossen ist, arbeiten einige Mitarbeiter aus der SDG-Verwaltung im Homeoffice. Gleichzeitig werde versucht, die Ausgaben auf das Notwendigste zu beschränken, erklärt der Geschäftsführer. Zusammen mit den Verkehrsverbünden kämpfe man dafür, dass auch Nahverkehrsunternehmen für die erheblichen Verluste aufgrund der Coronapandemie entschädigt werden. Vor der Pandemie sei die Branche auf dem Vormarsch gewesen, versichert Roland Richter. Nun fordert er: „Wir benötigen als ÖPNV-Branche auch 2021 wieder einen Rettungsschirm.“

Von Sören Hinze