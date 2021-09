Pirna/Dresden

Das Verfahren wegen einer frei erfundenen Amtlichen Prüfnummer eines Sachsensweins ist eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Dresden teilte auf Anfrage mit, die Einstellung sei mit einer Geldauflage von 150 Euro verbunden. „Beschuldigt war nicht der Winzer, sondern dessen Sommelière“, stellt die Staatsanwaltschaft klar und erläuterte weiter: „Im vorliegenden Fall wurden nur wenige Flaschen eines fälschlich als deutscher Qualitätswein bezeichneten sächsischen Landweins auf einem Weinfest in Verkehr gebracht.“ Es handele sich um einen Verstoß gegen das Weingesetz.

Kreisverwaltung: Irreführung des Verbrauchers

Die Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen hatte den Fall in ihrem Jahresbericht ohne Nennung des Betriebs öffentlich gemacht. Die zuständige Lebensmittelüberwachung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge hat das Verfahren nach eigenen Angaben an die Staatsanwaltschaft abgegeben. Nach Eingang der Anzeige sei zuvor „eine Beschwerdekontrolle durchgeführt und eine Verdachtsprobe Landwein“ entnommen worden. „Ein weiteres Inverkehrbringen des noch vorhandenen Warenbestandes (eine Flasche) wurde mit sofortiger Wirkung untersagt“, so die Kreisverwaltung. Sie sieht in dem Vorgang den „Tatbestand der Irreführung des Verbrauchers“.

Ähnlich hatte sich zuvor die Landesuntersuchungsanstalt geäußert und erklärt, das Vorkommnis sein anonym angezeigt worden. Das übergeordnete sächsische Gesundheitsministerium wollte auf Nachfrage jedoch nicht sagen, in welcher Region im Anbaugebiet – Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Landkreis Meißen oder Stadt Dresden – der Weinbaubetrieb seinen Sitz hat und welche Lebensmittelüberwachung folglich zuständig war. Man befürchtete dort, der Weinbauer sei dadurch zu identifizieren.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Amtliche Prüfnummern für Qualitäts- und Prädikatsweine werden nur nach Verkostung durch fachkundige Prüfer vom Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie vergeben. Die dem Landwirtschaftsministerium unterstellte Behörde gab vor, nicht von Landesuntersuchungsanstalt oder dem Gesundheitsministerium über den Vorfall informiert worden zu sein. Zudem habe man selbst keine Handhabe, den Fall zu verfolgen. Nach DNN-Recherchen soll es sich um einen kleinen und eher unbekannten Weinerzeuger handeln.

Von Lars Müller