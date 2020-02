Sachsens Schlösser, Burgen und Gärten rüsten sich für den Klimawandel

Dresden

Kakteen, Schirmakazien, Dattelpalmen – so könnten sie in hundert oder zweihundert Jahren aussehen: Die „ortstypischen“ Bäume und Pflanzen im Park von Schloss Pillnitz. Hanebüchenes Hirngespinst oder realistisches Zukunftsszenario? Kein alternativer Fakt ist jedenfalls, dass es die Bäume und Pflanzen in den staatlichen Gärten Sachsens zuletzt schwer hatten. Wenn es ganz blöd läuft, dann braucht die Kamelie in Pillnitz mittelfristig kein Gewächshaus mehr, dann kann sie wie auch die Orangenbäume im Zwinger ganzjährig draußen stehen.

Trockenheit und Pilzkrankheiten

Musste 2017 in den Parks und Gärten der Staatlichen Burgen und Schlösser kein Baum gefällt werden, waren es 2018 um die 75 und 2019 über 200 Bäume. Klingt bei einem Bestand von 30.000 Bäumen, die in Liegenschaften der Staatlichen Schlösser, Burgen, Gärten (SBG) so „rumstehen“, erst mal nicht dramatisch, aber dass die Buchen im Pillnitzer Park keine Chance haben, sollte nicht nur „ Fridays for Future“-Marschierer wurmen. „Da geht etwas unwiederbringlich verloren“, sagte am Dienstag Christian Striefler, Direktor der SBG. Nicht allein die Wetterextreme mit fehlendem Niederschlag und sinkendem Grundwasser machen Sorgen. „Es gibt auch Pilzkrankheiten, die gab es vorher in hiesigen Breiten nicht“, so Striefler.

Die Trockenheit im Zuge des sich abzeichnenden Klimawandels ist ein wichtiges Thema bei beim Schlösserverbund mit seinen knapp 20 Einrichtungen, gleichwohl aber kann der Schlösserverband trotz der klimatischen Kalamität auf eine „erfreulich erfolgreiche Saison“ zurückblicken, wie Striefler versicherte. Insgesamt konnte man 2.169.646 Besucher empfangen, was einer Steigerung im Vergleich zum Vorjahr um etwa 2,27 Prozent entspricht.

Spitzenreiter waren Stallhof und Brühlsche Terrasse mit rund 488.000 Besuchern, gefolgt von Schloss und Park Pillnitz mit etwa 404.000 Besuchern. 61 Prozent der Besucher, die die SBG 2019 hatte, wurden in Dresden gezählt, auf den Plätzen folgen anteilig Moritzburg mit zwölf und all die Objekte im Muldental mit sieben Prozent.

Winter läuft dem Sommer den Rang ab

Bemerkenswert: Waren früher die Monate im Sommer jene mit den meisten Besuchern, so ist es mittlerweile die Wintersaison und da speziell die Adventszeit, die die meisten Besucher zieht. Allein im letzten Dezember konnten die SBG fast 600.000 Besucher verzeichnen. Das hat vorrangig zwei Gründe: Zum einen die „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“-Schau in Moritzburg mit etwa 100.000 Besuchern, zum anderen der „Christmas Garden“ in Pillnitz, wo man sich über gut 120.000 Gäste freuen konnte, wenn auch mit leichtem Beigeschmack. Pillnitz war vor allem am Wochenende „dicht“. Man arbeite „an einem besseren Parkplatzkonzept“, versicherte Striefler. Überlegt wird, Parkplätze in Söbrigen anzulegen und einen Bus-Shuttle-Service einzurichten.

Auch wirtschaftlich war die vergangene Saison ein gutes Jahr für die SBG. Die Gesellschaft erwirtschaftete Umsätze in Höhe von etwa 10,8 Millionen Euro, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 1,9 Prozent bedeutet. Umsatzspitzenreiter waren Schloss Moritzburg mit etwa 2,2 Millionen Euro, Schloss und Park Pillnitz mit etwa 1,7 Millionen Euro und der Große Garten inklusive Parkeisenbahn mit etwa 1,4 Millionen. Seit 2016 konnte die SBG den Gesamtumsatz um etwa zehn Prozent steigern.

Auf Nachfrage räumte Striefler ein, dass in diesem Jahr ein leichtes Defizit „im niedrigen sechsstelligen Bereich“ zu verzeichnen sei, aber die Kuppel im Zwinger, wo eine 270-Grad-Projektion auf einer vier Mal 30 Meter großen Leinwand noch bis zum Herbst die einst spektakuläre Hochzeit von Friedrich August, Kurprinz von Sachsen, mit Maria Josepha, der Kaisertochter von Österreich, anno 1719 erlebbar macht, musste erstmal finanziert werden. Der Mühen Lohn: 150.000 Besucher suchten das visuelle Erlebnis einer animierten Inszenierung des Reiterballetts, das August der Starke seinerzeit im Innenhof des Dresdner Zwingers veranstalten ließ.

17 Millionen Euro für Bauvorhaben in 2020

Von der technischen Möglichkeit, mittels 360-Grad-Projektionen historische Räume emotional „zum Leben zu erwecken“, machten die SBG erstmals in der gemeinsam mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden konzipierten Schau „Jahrhunderthochzeit 1719“ in Schloss Hubertusburg in Wermsdorf Gebrauch. Immerhin 55.000 Besucher warfen einen Blick in das nicht gerade an den üblichen Touristen-Pfaden liegende Schloss.

Zuversichtlich ist Striefler, dass am Ende dieses Jahres wieder schwarze Zahlen zu vermelden sein werden. Investitionen sind unabdingbar, wie in den vergangenen Jahren flossen auch 2019 gut 17 Millionen Euro in Bauvorhaben. Fertig wurden im vergangenen Jahr die Notsicherung der künstlichen Ruine auf der Anhöhe über Pillnitz, die Westwehr von Burg Gnandstein, zudem wurde die museale Neukonzeption zur Festung Dresden umgesetzt. Wenn die Dinge so laufen, wie sie geplant sind, dann werden 2020 unter anderem die Bogengalerie L sowie der Französische Pavillon des Zwingers, das Pagenhaus der Burg Mildenstein und auch der Aufzug Fürstenhaus im Schloss Rochlitz fertig.

Weiterhin laufen die Baumaßnahmen am Schleinitzhaus sowie der Stützmauern 11 und 20 von Schloss Colditz, am Miruspark Nord von Burg Mildenstein und die Restaurierung der Wandbilder auf Schloss Albrechtsburg in Meißen. Baubeginn ist in diesem Jahr am Wintergarten von Schloss Weesen­stein, am Backturm von Schloss Moritzburg und auch am Domplatz in Meißen, wo die Barrierefreiheit im Vorfeld von Dom und Schloss verbessert werden soll.

Weesenstein , Nossen und Altzella verlieren

Was in diesem Jahr an Ausstellungen ansteht: Ab 21. März ist auf Schloss Moritzburg die Ausstellung „350 Jahre Mythos August der Starke“ zu sehen. Nicht der historische Regent steht im Fokus, sondern der verklärte, glorifizierte, der übertriebene August der Starke, gegen den alle anderen Wettiner vergleichsweise genetisches Beiwerk sind.

Auf Schloss Weesenstein hofft man, dass die Ausstellung „Der gute Ton – Amalie von Sachsen. Prinzessin, Komponistin, Dichterin“ Zuspruch im Land erfährt. Brauchen könnte man es, denn Schloss Weesenstein ist einer der (wenigen) Verlierer in der Bilanz der SBG. Zählte man dort 2018 exakt 47.700 Besucher, so waren es im vergangen Jahr 66.299 – unterm Strich ein Minus von über 18.000. Hier rätselt man ob der Ursache, nicht hingegen im Fall des Besucherschwundes von Schloss Nossen und dem Klosterpark Altzella. Hier waren mit 73.080 Besuchern 17.752 weniger 2018. Grund: Die Blumen- und Gartenschau in Altzella hatte weniger Gäste als erhofft. Es war einfach zu heiß gewesen.

Von Christian Ruf