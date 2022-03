Dresden

Er war Pücklers Gärtner. 2008, im Alter von 25 Jahren, hatte Dr. Claudius Wecke die Leitung des Fürst-Pückler-Parkes Branitz übernommen, war damals Deutschlands jüngster Parkleiter. Vergangenen Oktober wechselte der Diplom-Ingenieur für Landschaftsarchitektur nach Dresden zu den Staatlichen Schlössern, Burgen und Gärten Sachsen (SBG) und leitet seitdem den Gartenbereich mit 18 Gärten und Parks.

Was hat Sie nach Dresden gezogen?

Claudius Wecke: Meine Liebe zu historischen Gärten und der Reiz an der Herausforderung dieser spannenden Aufgabe in meiner sächsischen Heimat. Ich bin inzwischen um die 40. Ein gutes Alter, um beruflich einen Neustart zu wagen und mich weiterzuentwickeln.

Dresden ist durch meine Studien- und Dissertationszeit ein Stück Heimat. Viele private Kontakte verbinden mich mit diesem Ort. Aber auch dienstlich arbeite ich mit vielen Kollegen bereits seit Jahren zusammen. Von meiner achtköpfigen engen Mannschaft hier in der Gartenverwaltung kannte ich vier schon vorher. Mit Marcus Köhler von der TU Dresden, Professor für Geschichte der Landschaftsarchitektur und Gartendenkmalpflege, tausche ich mich regelmäßig aus.

Rückkehr nach Sachsen kein Zufall

Und Rudolf Schröder, jedem in der hiesigen Gärtnerszene ein Begriff, hat mich stark beeinflusst, ist Vorbild und Freund. Wir haben große Parkseminare mit hunderten Teilnehmern im Schlosspark von Brody (Pförten, heute Polen) zusammen organisiert, im einstigen Standessitz der Grafen von Brühl. Das war eine wunderbare Gelegenheit, um vorgeschlagene Maßnahmen aus meiner Diplomarbeit zu diesem Thema umzusetzen. Das war gleichzeitig mein wirklicher Einstieg in die sächsische Gartengeschichte. Es ist also kein Zufall, dass ich jetzt hier bin, das alles ist gewachsen.

Rudolf Schröder Quelle: Dietrich Flechtner (Archivbild)

Was sehen Sie als Gartenleiter der sächsischen Parks und Gärten für Ihre Arbeit als größte Herausforderungen?

Herausforderungen gibt es tatsächlich so einige. Zum einen die drohenden Flächenverbräuche südlich von Großsedlitz durch den angedachten Industriepark Oberelbe sowie den geplanten Kiesabbau in Söbrigen nahe Pillnitz. Und natürlich den Klimawandel.

Was befürchten Sie konkret, wenn der Industriepark Oberelbe gebaut wird?

Sollte die Politik tatsächlich dem Industriepark Oberelbe zustimmen, hätte das fatale Auswirkungen auf diesen reizvollen Landschaftsraum unweit des Barockgartens, aber natürlich besonders auch auf das Gartendenkmal Großsedlitz selbst. Man stelle sich die Lärm-, Licht- oder Luftbelastungen eines solchen Industriestandortes vor, darüber hinaus die gestörten Sichtbeziehungen zwischen Garten und Umgebung und den zu erwartenden negativen Einfluss auf Prozesse, wie die Grundwasserversorgung.

Das Thema ist Anlass für eine Fachtagung zum Thema Umgebungsschutz für Gartendenkmale, die wir vom 15. bis 17. Juni 2022 in Großsedlitz mit nationaler und internationaler Beteiligung ausrichten. Begleitet wird die Tagung u.a. von der TU Dresden und dem Landesamt für Denkmalpflege. Mitveranstalter ist die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur. Wir hoffen, dass wir mit den Planern ins Gespräch kommen und neben dem Engagement der Bürgerinitiative IPO auch unsererseits für Sensibilität in dieser Sache werben können, um einen historischen Fehler zu verhindern, den der Bau des Industriestandortes aus unserer Sicht bedeuten würde.

Unteres Orangerieparterre im Barockgarten Großsedlitz. Quelle: Catrin Steinbach

Die Unterlagen für den geplanten Kiesabbau in Söbrigen wurden jetzt im März öffentlich ausgelegt. Warum sehen Sie den Schlosspark Pillnitz durch den Kiesabbau bedroht?

Wir geben zu bedenken, dass sich das in diesem Zuge vorgelegte hydrologische Gutachten nur auf die Grundwasserstände bezieht, die auch jetzt schon so tief liegen, dass sie für die Versorgung der Gehölze des Schlossparks irrelevant sind. Wir hätten uns eine Untersuchung der wasserführenden Schichten und der Auswirkungen des Kiesabbaus auf eben diese Schichten gewünscht.

Diese Bedenken kommen nicht von ungefähr, denn ich habe in Branitz im Zusammenhang mit dem Braunkohlentagebau Cottbus-Nord, der unweit nördlich des Parks bis 2015 aktiv war, Vergleichbares erlebt. Dort haben sich wasserführende Schichten bis zum Zollhaus im Außenpark derart abgesenkt, dass alte, tief wurzelnde Bäume stark geschädigt wurden, bis hin zum Absterben.

Aber uns besorgt auch der Einfluss von Lärm und Staub durch den Kiesabbau und die Frage des Einflusses auf die Umgebung im Hochwasserfall. Mal ganz abgesehen davon, dass durch den Kiesabbau die unter Friedrich August III. ästhetisch gestaltete, touristisch so wirksame Kulturlandschaft im Elbtal um Pillnitz schwer in Mitleidenschaft gezogen werden würde.

Lustgarten im Schlosspark Pillnitz Quelle: Catrin Steinbach (Archivbild)

Stichwort Klimawandel. Der Schlösserbetrieb hat Fördermittel in Höhe von drei Millionen Euro für ein Modellprojekt zur Anpassung an den Klimawandel am Beispiel des Schlossparkes Pillnitz und des Großen Gartens in Dresden bekommen. Wie ist jetzt die Lage im Großen Garten?

In den vergangenen zwei Jahren mussten im Großen Garten über 900 Altbäume gefällt werden, ein Trauerspiel. 700 weitere von insgesamt noch rund 15500 Bäumen sind am Absterben oder bereits abgestorben. Das ist zuallererst aus gartendenkmalpflegerischer Sicht für das historische Bild des Parks eine Katastrophe. Aber auch aus Sicht des Naturschutzes. Denn eine alte Eiche zum Beispiel bietet mehreren Hundert Tier- und Pflanzenarten Lebensraum und hat unzählige weitere wertvolle ökologische Funktionen. Gerade Stieleichen und Rotbuchen, die hier seit tausenden von Jahren wachsen, haben mit dem Klimawandel am meisten zu kämpfen.

Gartendenkmalpflege ist auch Naturschutzarbeit

Der Blick auf das aktuelle Wetter verrät nichts Gutes. Der Winter war wieder einmal kein Winter und es hat erneut viel zu lange nicht geregnet, gerade jetzt, wo es die Pflanzen so dringend brauchen. So hängt die Natur mit dem Austrieb deutlich hinterher. Sie weiß sich damit zumindest etwas zu helfen. Aber ich befürchte, dass wieder so einige Bäume gar nicht mehr austreiben und abgestorben gefällt werden müssen.

Was ist Ziel des Klimawandel-Forschungsprojektes?

Unsere Aufgabe ist, die Bilder der Parks und Gärten zu bewahren. Gartendenkmalpflege ist aber gleichzeitig Naturschutzarbeit, nur jetzt eben in veränderten Zeiten. Deshalb müssen wir die Gärten und unsere gärtnerische Pflege an die sich wandelnden Bedingungen anpassen.

Über die Deutsche Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur ist es vor einigen Jahren gelungen, deutschlandweit ein Aktionsbündnis „Historische Gärten im Klimawandel“ zu schließen. Dieses Bündnis hat dabei geholfen, drei Millionen Euro für drei Jahre aus einer Förderung des Bundes nach Dresden zu holen. Die Mittel werden durch eine Kooperation mit Wissenschaftlern der TU-Dresden, der BTU-Cottbus-Senftenberg und des Barkhausen-Institutes umgesetzt.

Zum einen geht es um weiterführende Untersuchungen und Analysen des Boden-, Wasser- und Pflanzenhaushaltes. Das geschieht u.a. mit Hilfe von Bohrkernen, die gerade genommen werden. So kann die Beschaffenheit der Böden unter die Lupe genommen werden – von der Nährstoffzusammensetzung, über die Wasserverfügbarkeit bis hin zum Luftspeichervermögen.

Auch wird der Frage nachgegangen, ob in ausreichender Form Nährstoffe in den Blättern der Bäume ankommen. Daraus leiten sich dann standortangepasste Maßnahmen ab, wie gezielte Tiefendüngung, Bewässerung oder Bodenbelüftung. Außerdem geht es um die Machbarkeitsprüfung des Einsatzes robotikgestützter Gartenpflegetechniken und den Aufbau einer Pflanzenkohleanlage.

Claudius Wecke, Leiter der Gartenverwaltung der Staatlichen Schlösser Quelle: Dietrich Flechtner

Sie wollen Terra Preta selber herstellen?

Ja, um den Boden zu verbessern. Diesbezüglich sind wir in Kontakt mit der Brandenburgischen Technischen Universität.

Christian Striefler, der Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten, hat jetzt angekündigt, dass im Großen Garten wieder eine Baumschule entstehen soll…

Wir wollen in einer kleinen, parkeigenen Baumschule im Großen Garten standortangepasste Gehölze anziehen. Damit lassen wir gleichzeitig eine gärtnerische Tradition aufleben. Denn bis zum Zweiten Weltkrieg gehörten Baumschulen untrennbar zum Großen Garten. Die Umsetzung all dieser vielfältigen Vorhaben leistet ein interdisziplinäres Projektteam aus je einem Forstwissenschaftler, einer Landschaftsarchitektin, einem Baumsachverständigen und einer Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit.

Warum ist Ihnen Öffentlichkeitsarbeit wichtig?

Alle reden vom Klimawandel. Für viele Menschen ist das Thema aber schwer zu greifen und zu begreifen. Wir möchten unseren Beitrag leisten, das zu ändern und haben vielfältige Ideen entwickelt, über Social Media, Podcasts und natürlich öffentliche Führungen zu eindrücklichen Vor-Ort-Beispielen.

Einer dieser Orte wird zum Beispiel der Torso der abgestorbenen Blutbuche im Lustgarten des Schlossparks Pillnitz sein. Hier soll mit künstlerischer Bearbeitung eine Art Mahnmal entstehen, das zu einem Bezugspunkt zur Vermittlung der aktuellen Klimakrise werden soll.

Diese abgestorbene Buche soll zunächst als eine Art Mahnmal im Park von Schloss Pillnitz stehenbleiben. Quelle: Catrin Steinbach

Zudem möchten wir gern regelmäßige Parkseminare in unseren Anlagen stattfinden lassen und interessierten Laien die Möglichkeit geben, zusammen mit Fachleuten selbst praktische gärtnerische Arbeiten mit nachhaltig positivem Effekt für die jeweilige Anlage durchzuführen.

Parkseminare gibt es bereits seit über 50 Jahren. Der positive Effekt, den sie gerade auch in Bezug auf die Bindung von Mensch zu Park und Garten haben, fasziniert mich daran besonders. Ich bin selbst jedes Mal regelrecht euphorisiert und schöpfe aus der gemeinsamen gärtnerischen Erfahrung jede Menge Kraft und positive Energie.

Von Catrin Steinbach