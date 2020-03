Am Sonntag wurde bekannt, dass 34 Personen aus dem Kreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge mit einer Corona-infizierten Person aus der Region Hannover in einem Reisebus von Italien nach Deutschland gereist waren. Das Gesundheitsamt führt am Montagvormittag deshalb eine Beprobung der Verdachtsfälle durch.