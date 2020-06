Meißen

Sachsens Winzer laden in den kommenden Monaten bis Ende Oktober dieses Jahres erstmals zum „Sommer der offenen Weingüter“ ein. Mehr als 100 Veranstaltungen in Weinbergen, Höfen, Besenwirtschaften und Vinotheken sind geplant. Das abwechslungsreiche Programm reicht von Führungen und Verkostungen über Weinbergswanderungen bis hin zu Live-Musik.

Verlagerung des „Offenen Weingutes “ soll Besucheransturm verteilen

„Die Tage des offenen Weingutes sind jedes Jahr ein Besuchermagnet“, erklärt Sindy Vogel, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Elbland Dresden. Jedes Jahr am letzten Augustwochenende finden sie statt, so auch in diesem Jahr trotz Corona-Pandemie. „Zum Schutz der Gesundheit unserer Gäste und um die sächsischen Winzer in der aktuellen Krise zu unterstützen, wollen wir die beliebte Veranstaltung in diesem Jahr erweitern. Wir laden nicht nur an einem zentralen Wochenende an die Sächsische Weinstraße ein, sondern stellen einen ganzen Sommer lang die Vielfalt der Weinbauregion Sachsen vor“, so Vogel weiter. Die Idee ist, dass sich so Besucherströme besser verteilen und Hygieneauflagen sowie der Mindestabstand einhalten lassen.

Anzeige

„Die Corona-Krise stellt auch die sächsischen Winzer vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Sie wirft uns um Jahre zurück“, betont Frank Neupold, Coswiger ehemaliger Oberbürgermeister und neuer Vorstandsvorsitzender des Weinbauverbandes Sachsen. Umso wichtiger sei, dass Freunde des Sächsischen Weins als Kunden den Winzern weiterhin die Treue halten.

Weitere DNN+ Artikel

Yoga-Weinbergswanderung und Musik aus der Region

Die Weinberge des Weinanbaugebietes Sachsen erstrecken sich entlang der Elbe von Pirna über Dresden, Radebeul und Meißen bis in die Elbweindörfer um Diesbar-Seußlitz. In den kommenden Wochen und Monaten führen beispielsweise die Weingüter Lehmann in Diesbar-Seußlitz, Vincenz Richter, Schloss Proschwitz, Martin Schwarz und die Sächsische Winzergenossenschaft in Meißen, das Weingut Schuh in Sörnewitz sowie das Erlebnisweingut Schloss Wackerbarth in Radebeul wieder regelmäßig durch Weinberge, in die malerischen sächsischen Steillagen und Terrassenweinberge.

Besondere Akzente setzen unter anderem das Weingut Schuh mit einer Yoga-Weinbergswanderung im Spaargebirge am 23. August und die Winzergenossenschaft Meißen mit der Familien-Weinbergsentdeckertour. Auch kulinarische Entdeckungen stehen auf dem Programm: vom rustikalen Barbecue bis zum gehobenen Menü. Immer wieder haben die sächsischen Winzer regionale Musiker zu Gast.

Mehr Informationen sind im Internet zu finden.

Von DNN