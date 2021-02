S-Bahn verkehrt eingeschränkt zwischen Pirna und Bad Schandau

Pirna/Bad Schandau

Aufgrund von Arbeiten an Stützmauern zwischen Pirna und dem Kurort Rathen fallen vom 22. Februar bis 12. März montags bis freitags die S-Bahnen im Abschnitt zwischen Pirna und Bad Schandau aus. Dies betrifft zwischen 7.40 Uhr und 18.15 Uhr jede zweite S-Bahn der Linie S 1 von Pirna bis Schöna beziehungsweise in der Gegenrichtung von Bad Schandau bis Pirna.

Zwischen Pirna und Bad Schandau fahren Busse als Ersatz. Diese haben jedoch eine etwas längere Fahrzeit und erreichen Bad Schandau daher zwölf Minuten später als die ausfallenden S-Bahnen. In der Gegenrichtung fahren die Busse bereits 15 Minuten früher in Bad Schandau ab, um in Pirna den Anschluss an die planmäßigen S-Bahnen in Richtung Dresden sicherzustellen. Die Busse halten unterwegs nur in „Königstein, Reißiger Platz“.

Neben den Änderungen zwischen Pirna und Bad Schandau müssen zudem einige S-Bahnen zwischen Heidenau und Pirna ausfallen. Als Ersatz werden die Fahrgäste gebeten, die Züge vor oder nach der ausfallenden Bahn zu nutzen. An den Wochenenden sind die Züge der S 1 jedoch planmäßig im Einsatz.

Infos zum Schienenersatzverkehr im Internet unter www.vvo-online.de.

Von DNN