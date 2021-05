S-Bahn: Doppelstockwagen der Reichsbahn im Einsatz?

Sächsische Schweiz

Bereits im Advent, zu Ostern, an Himmelfahrt und nun auch am Wochenende konnten und können aufmerksame Ausflügler, Pendler und Eisenbahnfans eine ungewöhnliche Entdeckung machen. Auf der S-Bahnlinie 1, die zwischen Meißen und der Sächsischen Schweiz verkehrt, wird ein fünfter Doppelstockwagen angekoppelt. Von außen unterscheidet sich der Waggon von den anderen durch sein eckiges Dach.

„Das ist doch re-designed Reichbahn-Kram“, erklärte Tom Hoferick begeistert. Der passionierte Eisenbahner Hoferick ist bei Twitter unter dem Namen Schienenstrang bekannt und kennt sich mit Zügen bestens aus. Beim Anblick der Baureihe sind bei ihm sofort die Erinnerung da: „Auf dem Steuerwagen habe ich damals meine Triebfahrzeugführer-Prüfung gemacht. Leider sind die Lokomotiven bei DB nicht mehr im Betrieb.“ Doch einige alte Doppelstockwagen, kurz Dosto genannt, werden im Elbtal noch gelegentlich eingesetzt.

Bereits zu Ostern wurde die ungewöhnliche eckigen Doppelstockwagen auf der S-Bahnlinie 1 entdeckt. Quelle: SBahnfreund Stuttgart

Bei den eckigen Waggons handelt es sich um die Baureihe „Dbuza“, die zwischen 1986-1991 gebaut wurde, meint Hoferick. Klimatisiert sind sie nicht. Für etwas frischen Fahrtwind sorgen klappbare Fenster. Doch warum werden die alten Waggons noch auf der Strecke eingesetzt? „DB Regio Südost hält eine Reserve an älteren Doppelstockwagen vor, um zu besonderen Anlässen Sonderzüge einzusetzen oder auch die Dresdner S-Bahn zu verstärken“, erläutert Jörg Bönisch, Pressesprecher der Deutschen Bahn (DB). Der zusätzliche fünfte Waggon wird vor allem zu besonderen Anlässen eingesetzt, um mehr Kapazität zu schaffen. Zum Beispiel an Feiertagen, wenn viele Fahrgäste zum Wandern in die Sächsische Schweiz fahren.

Dieses System lobt auch Bahnliebhaber Hosea Winter, der Verkehrsingenieurwesen in Dresden studiert. Ihm ist schon zu Ostern die ungewöhnliche Wagenreihe aufgefallen. „Es ist toll, dass das Konzept der S-Bahn Dresden so flexibel ist und in den stark frequentierten Verkehrszeiten im Elbtal mit verhältnismäßig einfachen Mitteln zusätzliche Kapazitäten schaffen kann“, findet Winter, der unter dem Account Sbahnfreund Stuttgart twittert und ergänzt: „Das gibt es meines Wissens nach in keinem S-Bahnnetz.“

Auch er kann etwas zur Geschichte der Schienenfahrzeuge beisteuern: Die alte Baureihe wurde zwischenzeitlich nach Baden-Württemberg um-stationiert und dort auf der Höllentalbahn im Schwarzwald eingesetzt. Dort sei sie modernisiert worden und habe neue Sitzpolster bekommen.

Das Innere des alten Doppelstockwagens erinnert an die frühen 2000er. Quelle: SBahnfreund Stuttgart

S1-Fahrgäste müssen beim älteren Dosto ein paar Ausstattungsdefizite verkraften: Es fehlen Videoüberwachung, Tische und einige Mülleimer. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) macht darauf mit kleinen Aufklebern aufmerksam. „Aus der Mode, aber immer noch funktionell“, steht in den grünen Sprechblasen. Dazu auch der Hinweis, dass der Ersatzwagen zur zeitweisen Verstärkung der Flotte eingesetzt wird.

Hinweisaufkleber erklären die ungewöhnliche Ausstattung. Quelle: SBahnfreund Stuttgart

Zudem fehlt das Fahrgastinformationssystem komplett: Displays wurden auch nicht nachgerüstet. Die älteren Waggons sind nur für eine Höchstgeschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde zugelassen. Die modernen Doppelstockwagen auf der Linie dürfen mit bis zu 160 Stundenkilometern fahren. Doch die Höchstgeschwindigkeit der Strecke liegt ohnehin bei 120 Kilometern pro Stunde, somit unter dem maximalen Tempo, erklärt Winter.

Statt einer Rundtreppe führen im alten Dosto zwei seitliche und eine mittlere Treppe ins obere Abteil. Quelle: SBahnfreund Stuttgart

Angetrieben wird die S-Bahn übrigens nicht mit Diesel, sondern Strom. „Das Elbtal ist seit den 1970-er Jahren elektrifiziert, sodass dort auf der S-Bahn elektrische Lokomotiven zum Einsatz kommen; übrigens auf allen drei Linien der S-Bahn Dresden“, ergänzt Bahnsprecher Bönisch.

In Anbetracht der aktuellen Wetterprognose wird es am Wochenende wahrscheinlich nicht allzu viele Wanderer in die Sächsische Schweiz ziehen. Doch vielleicht lockt am folgenden Wochenende die Maisonne eher zum Ausflug in die Natur. Das wäre die nächste Gelegenheit, um den alten Dosto zu erleben. Zu Pfingsten soll er erneut auf der S1 zwischen Meißen und Schöna angehängt werden.

Von Sören Hinze