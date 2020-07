Radeburg

Eine Verlegung der Staatsstraße 177 samt Bau einer neuen Anschlussstelle mit der Autobahn 13 soll Radeburg vom Durchgangsverkehr entlasten. Für das Vorhaben gab die Landesdirektion Sachsen (LDS) mit dem Planfeststellungsbeschluss nun grünes Licht. „Mit der jetzt genehmigten Planung wird einerseits die Anbindung des überregionalen Verkehrs und des Radeburger Gewerbegebietes an die Autobahn verbessert“, so LDS-Präsidentin Regina Kraushaar. Andererseits muss der Schwerlastverkehr nicht mehr durch die Innenstadt rollen.

Derzeit liegen die Autobahnauf- und -abfahrten an der Radeberger Straße. Kraftfahrer, die in Richtung Meißen wollen, fahren durch das Stadtzentrum sowie über die Staatsstraße 100 (Meißner Landstraße), um westlich der Zille-Stadt auf die Staatsstraße 177 zu gelangen. Diese verläuft derzeit als Ortsumgehung südlich von Radeburg zum Gewerbegebiet an der A 13 und ab da ein Stück parallel zur Autobahn. Südlich der jetzigen Anschlussstelle quert die S 177 über eine Brücke die A 13 und mündet östlich der Autobahnauf- und abfahrt auf die Radeberger Straße.

Anzeige

Startschuss an der Einmündung der Sachsenallee

Um den Verkehr von und zur Autobahn künftig direkt über die S 177 zu führen, werden die Auf- und Abfahrtsrampen quasi umgeklappt. Das heißt, sie verlaufen nicht mehr in Richtung Norden zur Radeberger Straße, sondern nach Süden. Gleichzeitig wird die Staatsstraße so verlegt, dass sie geradlinig auf die Radeberger Straße führt. „Die aus der Lage der Anschlussstelle bedingte Teilung der S 177 soll mit dem Vorhaben beseitigt werden“, teilte die Landesdirektion mit.

Weitere DNN+ Artikel

Das geplante Bauvorhaben beginnt im Gewerbegebiet an der Einmündung der Sachsenallee. Die rund ein Kilometer lange neue Trasse wird über das bestehende Brückenbauwerk über die A 13 geführt und verläuft dabei nördlich des Vogelschutzgebietes „Moritzburger Kleinkuppenlandschaft“. Der Zubringerast zur derzeitigen Anschlussstelle wird zur kommunalen Straße abgestuft, die jetzigen Rampen werden zurückgebaut.

Für die Planung und schließlich den Bau ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig. Die ersten Vorplanungen stellte die Behörde im Jahr 2007 vor. Zehn Jahre später reichte sie die Unterlagen zur Planfeststellung bei der Landesdirektion ein. Die öffentliche Auslegung des nun getroffenen Planfeststellungsbeschlusses erfolgt zwischen dem 2. und dem 16. September 2020 bei den Stadtverwaltungen von Radeburg und Großenhain. Auf rund fünf Millionen Euro werden derzeit die Baukosten geschätzt.

Von Silvio Kuhnert